BNY Mellon в I квартале увеличил чистую прибыль на 21%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 21%, выручку - на 6%.

В январе-марте чистая прибыль банка составила $1,15 млрд, или $1,58 в расчете на акцию, по сравнению с $953 млн, или $1,25 на акцию, годом ранее. Скорректированный показатель поднялся до $1,58 на акцию с $1,29.

Выручка увеличилась на 6% - до $4,79 млрд

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль банка на уровне $1,50 на акцию при выручке в $4,76 млрд.

Чистый процентный доход BNY Mellon в минувшем квартале вырос на 11% - до $1,16 млрд. Комиссионный доход увеличился на 3% и достиг $3,4 млрд.

Активы под управлением банка на конец марта составляли $2,01 трлн против $2,02 трлн годом ранее. Активы на счетах доверительного хранения в BNY Mellon выросли на 9% - до $53,1 трлн.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец марта составлял 11,5% против 10,8% годом ранее.

За минувший квартал банк вернул акционерам $1,1 млрд, в том числе выплатив дивиденды объемом $343 млн и выкупив акции на сумму $746 млн.