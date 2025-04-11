Внешний долг РФ в I квартале вырос на $22,1 млрд до $312,4 млрд

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Совокупный внешний долг РФ в первом квартале 2025 года увеличился на $22,1 млрд, или на 7,6%, до $312,4 млрд с $290,3 млрд, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В комментарии ЦБ говорится, что динамика показателя в первом квартале 2025 года определялась в основном положительной переоценкой обязательств прочих секторов.

Внешняя задолженность прочих секторов экономики РФ выросла за первый квартал на $13,8 млрд, или на 7,8%, до $189,2 млрд.

Задолженность ЦБ РФ и банковского сектора стала больше на $6,6 млрд, или на 7,0%, до $102,2 млрд.

Задолженность органов госуправления увеличилась за квартал на $1,7 млрд, или на 8,7%, до $21,0 млрд.

Внешние обязательства РФ в 2024 году уменьшились на $28,0 млрд, или на 8,8%, с $318,3 млрд.