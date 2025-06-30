ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 апреля до $317,5 млрд с $312,4 млрд

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 апреля 2025 года повышена до $317,5 млрд (14,5% ВВП за последние 12 месяцев), предварительно он оценивался в $312,4 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Динамика внешнего долга определялась в значительной степени увеличением долларового эквивалента задолженности вследствие укрепления рубля, отмечается в комментарии ЦБ.

Внешняя задолженность прочих секторов экономики РФ выросла за первый квартал 2025 года на $18,5 млрд, или на 10,5%, до $194,5 млрд.

Задолженность ЦБ РФ и банковского сектора стала больше на $5,6 млрд, или на 5,8%, до $101,1 млрд.

Задолженность органов госуправления увеличилась за квартал на $2,7 млрд, или на 13,8%, до $22,0 млрд.

Внешние обязательства РФ в 2024 году уменьшились на $27,5 млрд, или на 8,6%, до $290,8 млрд с $318,3 млрд.