Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за 2024 год на сумму 15,7 млрд рублей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Мегафон" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,33 рубля на каждую обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Суммарно на выплату дивидендов будет направлено 15,7 млрд рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2024 финансового года, решено не распределять. Чистая прибыль "Мегафона" в 2024 году составила 45 млрд рублей, увеличившись на 12,6% по сравнению с предыдущим годом.

Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт на 21 апреля 2025 года.

Акционеры также утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год, избрали совет директоров и правление компании (их персональные составы не приводятся).

Аудитором назначено АО "Кэпт".

"Мегафон" - один из крупнейших в РФ телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".