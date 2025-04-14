Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер "ПИК", согласно отчетности по МСФО, в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92,2 млрд рублей.

Выручка выросла на 15%, до 675,1 млрд рублей. При этом себестоимость продукции выросла еще больше - на 17%, до 504,3 млрд рублей. Коммерческие и административные расходы выросли на 25%, до 33,3 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA снизилась с 18% до 14%.

Чистая прибыль упала в 1,8 раза, до 28,7 млрд рублей.

На нее повлиял существенный, в 1,5 раза, рост общих финансовых расходов. В том числе переоценка форвардов составила 31,7 млрд рублей против 3 млрд рублей годом ранее.

Скорректированная EBITDA "ПИКа", не учитывающая, в том числе переоценку форвардов, подросла на 4%, до 144,2 млрд рублей.

Показатели "ПИКа" оказались чуть меньше ожиданий аналитиков Альфа-банка. Они накануне прогнозировали выручку "ПИКа" на уровне 679 млрд рублей, что подразумевает рост на 16% (за счет продаж прошлых периодов, высокого уровня строительной готовности проектов и распроданности). По скорректированной EBITDA аналитики ждали роста на 5%, до 146 млрд рублей. При этом нескорректированный показатель прогнозировался на уровне 2023 года.