Доходность 20-летних гособлигаций Японии выросла до рекорда с 2004 года

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Доходность 20-летних государственных облигаций Японии достигла максимума более чем за 20 лет на фоне опасений в преддверии аукциона по размещению госдолга.

В ходе торгов в понедельник показатель поднимался до 2,435%, что является самым высоким уровнем с 2004 года, пишет Bloomberg. Доходность 30-летних гособлигаций подскочила на 12 базисных пунктов и достигла 2,845%.

Аукцион по размещению 20-летних японских государственных облигаций состоится 15 апреля.

"Потенциальные покупатели на завтрашнем аукционе могут продемонстрировать пониженный спрос на фоне возросшей волатильности и сохраняющейся неопределенности, связанной с пошлинами", - цитирует Bloomberg аналитика Mizuho Securities Гена Танигути.