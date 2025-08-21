Поиск

Доходность 20-летних гособлигаций Японии обновила рекорд с 1999 года

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Доходность 20-летних государственных облигаций Японии достигла новых многолетних максимумов на фоне сохраняющихся опасений по поводу увеличения государственных расходов и снижения спроса со стороны иностранных инвесторов, пишет Bloomberg.

В четверг доходность этих бумаг достигала отметки 2,655%, что является рекордом с 1999 года. Доходность 10-летних облигаций поднялась до 1,61%, максимума с 2008 года, а показатель для 30-летних облигаций вырос до 3,18%, приблизившись к историческому пику в 3,2%, зафиксированному в июле.

Инвесторы опасаются увеличения налогово-бюджетного стимулирования после проигрыша правящей коалиции на парламентских выборах в июле, что может привести к дополнительным размещениям гособлигаций. Также давление на сверхдлинные облигации оказывают тревоги по поводу инфляции.

Между тем спрос на госбонды снижается. Как стало известно в четверг, чистый объем покупок иностранными инвесторами японских облигаций со сроком погашения более 10 лет в июле сократился втрое относительно июня, до 480 млрд иен ($3,3 млрд).

"Учитывая, что иностранные инвесторы были основным источником спроса на сверхдлинные японские государственные облигации в первой половине 2025 года, резкое сокращение чистых покупок вызывает опасения относительно потенциальной волатильности кривой доходности в будущем", - отметил Атара Окумура из SMBC Nikko Securities.

Дальнейший рост доходности 10-летних гособлигаций может негативно повлиять на расходы домохозяйств и инвестиции бизнеса в Японии, поскольку этот показатель влияет на стоимость заимствований в стране в целом, включая ставки по ипотеке и корпоративным кредитам.

Тем временем доходность 30-летних госбондов Китая в ходе торгов достигала 2,12%, что является максимумом с конца прошлого года, поскольку инвесторы перекладываются из облигаций в акции на ожиданиях успеха на торговых переговорах с США.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ отложил обсуждение публикации прогноза по курсу рубля

ЦБ РФ отложил обсуждение публикации прогноза по курсу рубля

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин за счет запрета экспорта для производителей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В России цены с 12 по 18 августа снизились на 0,04%, годовая инфляция ушла ниже 8,5%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7003 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });