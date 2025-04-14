Поиск

Россия и Индонезия обсуждают расширение использования альтернативных платежей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Платежи между Россией и Индонезией проходят, несмотря на подсанкционность российских банков, но, регуляторы двух стран должны обеспечить расширение использования альтернативных способов платежей для развития взаимной торговли, в том числе, цифровых валют, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на бизнес-форуме "Россия-Индонезия".

"Здесь есть вопросы определенные и к регуляторам, центральным банкам. Я знаю, что они взаимодействуют, в том числе в рамках нашего визита будет проходить диалог между центральными банками и министерствами финансов", - сказал он, комментируя ситуацию с трансграничными платежами.

По мнению Мантурова, задачей регуляторов двух стран является развитие альтернативы традиционным платежам с учетом тенденции на развитие цифровых способов расчетов.

"Могу сказать, что начиная еще с 2014 года, когда я только стал возглавлять российскую часть межправкомиссии с Индонезией, мы много и часто говорили о том, что давайте больше использовать форматы платежей в местных валютах, в валютах третьих стран, давайте диверсифицироваться от западных валют - доллара, евро. Так постепенно и происходило. Но, как я уже сказал, цифры сами говорят о себя: с учетом того, что у нас основное количество банков санкционировано, а платежи проходят, значит, это происходит в альтернативных форматах. В том числе, сегодня есть тенденции, и в том числе, кстати, и со стороны Соединенных Штатов Америки, которые сегодня глубоко задумались о том, что нужно использовать в том числе и цифровые валюты, и даже создавать, в том числе, резервы в цифровых валютах. Поэтому мы здесь должны, мне кажется, двигаться в ногу со временем, использовать все формы платежей, которые были бы удобны бизнесу, а мы этому максимально способствовали со стороны регуляторов", - заявил Мантуров.

Товарооборот России и Индонезии в 2024 году, по словам Мантурова, составил $4,3 млрд (в 2023 году - около $4 млрд).

Денис Мантуров Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд отказался отменять запрет на выезд из России бенефициару "Домодедово"

Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей

Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей

Сбер снизил ставку по ипотеке для зарплатных клиентов

Goldman Sachs вновь снизил прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 года

Goldman Sachs вновь снизил прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 года

США исключили десятки видов электроники из ответных пошлин

Рубль в пятницу заметно укрепился в паре с юанем

Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году с 4,1% до 4,3%

Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году с 4,1% до 4,3%

Инфляция в РФ в марте составила 0,65%, годовая ускорилась до 10,34%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6183 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2240 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });