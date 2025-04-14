Россия и Индонезия обсуждают расширение использования альтернативных платежей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Платежи между Россией и Индонезией проходят, несмотря на подсанкционность российских банков, но, регуляторы двух стран должны обеспечить расширение использования альтернативных способов платежей для развития взаимной торговли, в том числе, цифровых валют, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на бизнес-форуме "Россия-Индонезия".

"Здесь есть вопросы определенные и к регуляторам, центральным банкам. Я знаю, что они взаимодействуют, в том числе в рамках нашего визита будет проходить диалог между центральными банками и министерствами финансов", - сказал он, комментируя ситуацию с трансграничными платежами.

По мнению Мантурова, задачей регуляторов двух стран является развитие альтернативы традиционным платежам с учетом тенденции на развитие цифровых способов расчетов.

"Могу сказать, что начиная еще с 2014 года, когда я только стал возглавлять российскую часть межправкомиссии с Индонезией, мы много и часто говорили о том, что давайте больше использовать форматы платежей в местных валютах, в валютах третьих стран, давайте диверсифицироваться от западных валют - доллара, евро. Так постепенно и происходило. Но, как я уже сказал, цифры сами говорят о себя: с учетом того, что у нас основное количество банков санкционировано, а платежи проходят, значит, это происходит в альтернативных форматах. В том числе, сегодня есть тенденции, и в том числе, кстати, и со стороны Соединенных Штатов Америки, которые сегодня глубоко задумались о том, что нужно использовать в том числе и цифровые валюты, и даже создавать, в том числе, резервы в цифровых валютах. Поэтому мы здесь должны, мне кажется, двигаться в ногу со временем, использовать все формы платежей, которые были бы удобны бизнесу, а мы этому максимально способствовали со стороны регуляторов", - заявил Мантуров.

Товарооборот России и Индонезии в 2024 году, по словам Мантурова, составил $4,3 млрд (в 2023 году - около $4 млрд).