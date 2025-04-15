Россия расширит экспорт в Индонезию за счет продукции ЛПК и металлургии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Объем российского экспорта в Индонезию может быть расширен за счет продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) и металлургии, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на расширенном заседании российско-индонезийской межправительственной комиссии.

Он отметил важность диверсификации экспортных поставок из России в Индонезию. "Здесь у нас уже имеются позитивные сдвиги. Наряду с продукцией топливно-энергетического комплекса, мы наращиваем экспорт продовольствия и минеральных удобрений. В 2023 году возобновились поставки российской пшеницы. Рассчитываем в ближайшее время начать отгрузки мясной продукции, которая будет отвечать стандартам "халяль". Видим возможности для развития экспорта изделий лесопромышленного комплекса и металлургии", - сказал первый замглавы правительства.

Мантуров добавил, что расширение и упрощение взаимного доступа товаров на рынки связано с заключением соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. 14 апреля чиновник говорил, что подписание соглашения ожидается до конца 2025 года.

Мантуров на заседании МПК также упомянул о планах российских логистических компаний по развитию портовой инфраструктуры в регионе. "Особое внимание уделяем развитию взаимодействия в транспортной сфере. Речь идёт о создании экономически эффективных контейнерных маршрутов и внедрении комплексных мультимодальных решений. Ведущие российские логистические операторы также прорабатывают инвестиционные проекты, направленные на развитие портовой инфраструктуры", - сказал он.

Накануне FESCO сообщила о планах совершить в апреле первый судозаход в порт Джакарты в рамках линии Вьетнам - Малайзия. О планах по созданию в Новороссийске специального терминала под импорт индонезийского пальмового масла заявил журналистам председатель совета директоров группы "Дело" Сергей Шишкарев.

Мантуров также рассказал, что Россия и Индонезия проявляют взаимный интерес к реализации совместных проектов в сфере судостроения, российские компании готовы предложить компетенции по созданию судов на воздушной подушке и на подводных крыльях.

"Отмечаем обоюдный интерес к реализации кооперационных проектов в сфере судостроения. Базовый потенциал видим в сегментах производства судового комплектующего оборудования, в проектировании и строительстве судов, в частности на воздушной подушке и на подводных крыльях, а также инновационных судов на электрической тяге", - заявил первый вице-премьер.