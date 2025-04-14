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Власти Ставрополья прогнозируют снижение до 50% урожая косточковых из-за заморозков

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства Ставрополья предварительно оценило ущерб для сельхозкультур от прошедших в регионе ночных заморозков, сообщила пресс-служба правительства региона.

Так, по данным ведомства, достаточно серьезный ущерб от непогоды получили косточковые деревья - сливы, абрикосы, персики. Из-за заморозков аграрии могут недополучить до 40-50% урожая этих культур.

В лучшем состоянии находятся семечковые деревья - яблони, груши. До конца недели специалисты более детально оценят ситуацию по всем культурам.

Отмечается, что посевы озимых культур от низких температур не пострадали. Более того, осадки, прошедшие по краю, пошли им на пользу.

На прошлой неделе Гидрометцентр региона дважды объявлял предупреждение о ночных заморозках до минус 5 градусов: с 7 до 15 апреля. Про данным правительства края, в итоге на отдельных территориях были зафиксированы значения до минус 2 градусов.

По данным сайта Минсельхоза Ставрополья, площадь плодово-ягодных насаждений в крае составляет 11,5 тыс. га. Садоводы выращивают яблоки, груши, черешню, вишню, абрикосы, сливы, персики, нектарины, орехи.

Ранее также сообщалось, что под урожай 2025 года в регионе озимыми культурами засеяно более 2 млн га. На начало марта 95% озимых находились в удовлетворительном состоянии. Однако в начале апреля на Ставрополье прошел град, который нанес ущерб посевам в Изобильненском, Грачевском, Георгиевском, Минераловодском и Андроповском округах. Размер пострадавших площадей уточняется региональными властями.


Ставрополье Ставропольский край
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