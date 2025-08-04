Садоводы Ставрополья ждут увеличения урожая яблок

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Садоводы Ставрополья планируют в этом году существенно увеличить сбор яблок, несмотря на непростые погодные условия зимой и весной, сообщил "Интерфаксу" председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края, председатель совета директоров ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья" Айдын Ширинов.

"Будет больше (урожай яблок - ИФ), чем в прошлом году, в районе 100 тысяч тонн в Ставропольском крае, и в целом в Северо-Кавказском федеральном округе - порядка 1 млн тонн. Если бы не заморозки, он был бы еще больше. Это будет исторический момент, потому что Северный Кавказ никогда столько не производил плодовой продукции, как в этом году", - сказал Ширинов.

По его словам, рост сбора яблок произойдет за счет вступления в плодоношение новых садов, которые закладывали аграрии в течение последних 5 лет.

"Конечно, потери есть у нас из-за заморозков, которые были в феврале. Они стресс дали деревьям, потом заморозки весенние подкорректировали. Но за счет вступления в плодоношение новых садов мы (показатели - ИФ) выравниваем. Думаю, что в общий урожай России мы внесем достаточно ощутимый вклад, это и Ставропольский край, и СКФО в целом", - отметил он.

В прошлом году садоводы Ставропольского края собрали 85,4 тысячи тонн яблок с площади около 4 тысяч га. Таким образом, в этом году урожай может вырасти более чем на 17%.

Ставрополье входит в регионы-лидеры по производству плодов и ягод. Площади садов занимают более 11 тысяч га. В подотрасли "садоводство" работают 7 тыс. человек.

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщала, что в 2025 году Россия может увеличить сбор яблок до 1,9 млн тонн.