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Пассажиропоток мировых аэропортов вырос в 2024 году на 9%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пассажиропоток мировых аэропортов в 2024 году увеличился на 9% и достиг 9,5 млрд человек, по предварительным данным Международного совета аэропортов (ACI).

Показатель примерно на 3,8% превысил уровень допандемийного 2019 года.

Самым загруженным аэропортом мира (с учетом внутренних и международных рейсов) остался американский "Хартсфилд-Джексон" в Атланте, обслуживший 108,1 млн пассажиров (+3,3% к 2023 году). Он является хабом для авиакомпании Delta Air Lines.

Вторую позицию, как и в 2023 году, занял международный аэропорт Дубая (92,3 млн пассажиров, +6,1%), третью - американский аэропорт "Даллас/Форт-Уэрт" (87,8 млн, +7,4%). На четвертую строку поднялся токийский "Ханэда" (85,9 млн, +9,1%), на пятую опустился лондонский "Хитроу" (83,9 млн, +5,9%).

Далее следуют воздушные гавани Денвера, Стамбула, Чикаго, Нью-Дели. Замкнул десятку лидеров шанхайский аэропорт "Пудун" (76,8 млн пассажиров, +41%), который продемонстрировал наиболее резкий взлет в рейтинге - с 21-го места в 2023 году.

На топ-10 аэропортов мира пришлось около 9% мирового трафика (855 млн пассажиров), отмечает ACI. Таким образом, они обслужили на 8,8% больше пассажиров, чем в 2023 году, и на 8,4% больше, чем в 2019 году.

Международный совет аэропортов прогнозирует, что по итогам 2025 года пассажиропоток в мире увеличится на 4,8% - до 9,9 млрд человек.

Грузоперевозки авиационным транспортом в 2024 году выросли на 8,4% и составили 124 млн тонн. Относительно 2019 года объем повысился на 3,9%.

Лидером по перевалке грузов в 2024 году стал аэропорт Гонконга (4,94 млн тонн, +14,1% к 2023 году), затем следуют Шанхай (3,78 млн тонн, +9,8%) и Мемфис (3,75 млн тонн, -3,3%).

Количество взлетов и посадок самолетов в 2024 году составило около 100 млн, что представляет собой повышение на 4,3% относительно предыдущего года. Тем не менее показатель находится на 2,6% ниже, чем он был в 2019 году.

ACI объединяет свыше 2,18 тыс. аэропортов в 170 государствах.

Delta Air Lines Гонконг Хитроу Хартсфилд-Джексон США Китай ACI
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