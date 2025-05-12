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Пассажиропоток Хитроу в апреле вырос на 5,9% до 7,1 млн человек

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Лондонский Хитроу в апреле обслужил 7,1 млн пассажиров, что стало рекордным показателем для этого месяца, сообщила пресс-служба аэропорта.

В годовом выражении пассажиропоток вырос на 5,9%.

За длинные выходные, включающие банковский выходной, через главный британский аэропорт прошли почти 1 млн пассажиров, а Пасхальный понедельник стал самым загруженным днем в истории в плане прилетов.

Пассажиропоток в январе-апреле повысился на 0,5%, до 25,3 млн человек. За 12 месяцев показатель вырос на 3,6%, до почти 84 млн человек.

Объем грузовых перевозок в прошлом месяце составил 128 586 тонн, что на 7,7% выше показателя апреля 2024 года. Грузоперевозки за 12 месяцев увеличились на 5,2%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 1,587 млн тонн.

Хитроу Лондон Великобритания
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