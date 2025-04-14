Intel продает 51% Altera с оценкой всей компании в $8,75 млрд

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, договорилась о продаже 51% в подразделении Altera инвестфирме Silver Lake, говорится в пресс-релизе продавца.

Оценка стоимости Altera в рамках сделки - $8,75 млрд. Закрытие транзакции ожидается во втором полугодии 2025 года.

Altera, приобретенная Intel в 2015 году за $16,7 млрд, специализируется на выпуске программируемых чипов, которые могут быть адаптированы пользователями для своих задач.

Котировки акций Intel повышаются на 4,2% в ходе предварительных торгов в понедельник.