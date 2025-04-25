Intel увеличила чистый убыток в I квартале более чем в два раза

Компания анонсировала план повышения эффективности ее бизнеса

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, увеличила чистый убыток в первом квартале более чем в два раза при незначительном снижении выручки.

Скорректированная прибыль и выручка Intel оказались выше ожиданий рынка, однако прогноз компании на второй квартал разочаровал инвесторов.

Intel анонсировала план, призванный повысить эффективность ее бизнеса, в том числе за счет сокращения числа уровней управления для более быстрого принятия решений.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в минувшем квартале составил $821 млн, или $0,19 в расчете на акцию, по сравнению с $381 млн, или $0,09 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года. Intel фиксирует убытки пять кварталов подряд.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $0,13 на акцию с $0,18 на акцию годом ранее. Квартальная выручка Intel составила $12,67 млрд по сравнению с $12,72 млрд в первом квартале прошлого года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,01 на акцию при выручке в $12,3 млрд.

Доход подразделения Client Computing Group (CCG, включает, в том числе производство процессоров для персональных компьютеров), крупнейшего для компании, в прошедшем квартале сократился на 8%, до $7,6 млрд. Подразделение Data Center and AI (DCAI), ориентированное на решения для дата-центров и искусственного интеллекта, увеличило выручку на 8% - до $4,1 млрд. Доход от литейных операций (Intel Foundry) вырос на 7%, до $4,7 млрд.

Согласно прогнозу компании, во втором квартале ее чистый убыток составит $0,32 на акцию. При этом она рассчитывает, что скорректированный показатель будет безубыточным и прогнозирует квартальную выручку в $11,2-12,4 млрд. Аналитики в среднем ожидают этот показатель Intel в текущем квартале на уровне $12,8 млрд.

"Текущая макроэкономическая среда создает повышенную неопределенность в отрасли, что отражено в нашем прогнозе", - заявил главный финансовый директор компании Дэвид Зиснер.

Компания намерена сфокусироваться на сокращении числа менеджерских уровней и привлечении талантливых инженеров, которые "могли бы делать отличные продукты", заявил глава Intel Лип-Бу Тан. Он отметил, что в некоторых случаях число уровней управления достигает восьми и больше, и это "создает ненужную бюрократию, которая замедляет нас".

Intel не привела данных о том, как много рабочих мест она может сократить в рамках этого процесса, но сообщила, что зафиксирует разовые списания во втором квартале.

Компания понизила целевой показатель операционных расходов на 2025 год до $17 млрд с $17,5 млрд. В 2026 году она планирует расходы в $16 млрд.

Акции Intel подешевели на 5,1% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 38,8%.