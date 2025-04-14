Группа "Метран" создала "дочку" по разработке ПО

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Промышленная группа "Метран" (Челябинск), крупный производитель средств измерений и автоматизации, создала дочернее предприятие по разработке программного обеспечения - ООО "Метраникс".

Согласно ЕГРЮЛ, ООО было зарегистрировано 11 апреля с уставным капиталом 1 млн рублей. 80%-ная доля в "Метраниксе" принадлежит входящему в группу ООО "Метран Холдинг", еще 20% - гендиректору новой "дочки" Андрею Штырхунову.

Вид деятельности "Метраникса" – разработка компьютерного программного обеспечения.

Как сообщалось, промгруппа "Метран" планирует реализовать трехлетнюю инвестиционную программу объемом 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей предусмотрен на развитие производства, еще 1 млрд рублей – на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР).

ООО "Метран Холдинг" было зарегистрировано в августе 2022 года, с основным видом деятельности "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления". По данным ЕГРЮЛ, "Метран Холдинг" в равных долях принадлежит гендиректору АО "Промышленная группа "Метран" Антону Дружинину и гендиректору ООО "Эмерсон" Николаю Шестакову. У "Метран Холдинга" – порядка десяти дочерних компаний.

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин разрешил "Метран Холдингу" приобрести у структур американской корпорации Emerson акции производителя средств автоматизации технологических процессов АО "Промышленная группа "Метран" и доли в торгово-сервисном ООО "Эмерсон". Ранее – в сентябре 2022 года – Emerson объявила, что намерена продать местному менеджменту свой бизнес в России.