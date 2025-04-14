Доход главы GM Мэри Барра вырос на 5,9% в 2024 году

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Общий размер доходов председателя совета директоров и главного исполнительного директора General Motors Мэри Барра в 2024 году увеличился на 5,9% и составил $29,5 млн, говорится в сообщении американского автопроизводителя.

В эту сумму входит заработная плата величиной $2,1 млн, размер которой не менялся с 2017 года. Сумма вознаграждения в виде акций GM составила $19,5 млн, бонусов - $6,6 млн.

Доход 63-летней Барра в прошлом году стал самым большим в тройке лидеров американского автопрома. Глава Ford Motor Джим Фарли получил $24,9 млн, что на 6% ниже его заработка годом ранее, тогда как уже бывший CEO Stellantis Карлос Таварес заработал $24 млн, что примерно в полтора раза ниже суммы 2023 года.

Котировки акций GM растут на 4,1% в ходе торгов в понедельник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала почти на 15% (до $43,4 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял 8,4%.