Поиск

General Motors сократила чистую прибыль в I кв., но рост выручки превысил прогнозы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors сократил чистую прибыль в первом квартале 2025 года, однако увеличил выручку сильнее прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $2,78 млрд по сравнению с $2,98 млрд за аналогичный период предыдущего года. Тем временем прибыль в расчете на акцию повысилась до $3,35 с $2,56.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,78 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,68 на акцию.

Квартальная выручка GM увеличилась до $44 млрд с $43 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $43,2 млрд.

Продажи автомобилей GM в январе-марте увеличились до 1,449 млн по сравнению с 1,347 млн в первом квартале предыдущего года. В Северной Америке продажи увеличились до 819 тыс. с 709 тыс. машин годом ранее, в APMEA (Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка) - снизились до 545 тыс. с 554 тыс., в Южной Америке - изменились слабо и составили 85 тыс.

Компания приняла решение перенести традиционную пресс-конференцию после публикации отчетности на четверг и отметила, что "ранее данный прогноз финансовых показателей на 2025 год не включает в себя потенциальные последствия импортных пошлин". Январский прогноз предусматривал операционную прибыль на уровне $13,7-15,7 млрд и прибыль на акцию в размере $11,5.

GM планирует капиталовложения в размере порядка $12 млрд в этом году.

Акции компании дешевеют на 2,5% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года рыночная стоимость упала на 11,3%, до $45,65 млрд.

General Motors
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $64,61 за баррель

Тремасов считает более вероятной "мягкую посадку" российской экономики, чем резкий спад

Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды за II полугодие 2024 г.

Fortum не планирует возвращаться в Россию

Fortum не планирует возвращаться в Россию
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6281 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });