General Motors сократила чистую прибыль в I кв., но рост выручки превысил прогнозы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors сократил чистую прибыль в первом квартале 2025 года, однако увеличил выручку сильнее прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $2,78 млрд по сравнению с $2,98 млрд за аналогичный период предыдущего года. Тем временем прибыль в расчете на акцию повысилась до $3,35 с $2,56.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,78 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,68 на акцию.

Квартальная выручка GM увеличилась до $44 млрд с $43 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $43,2 млрд.

Продажи автомобилей GM в январе-марте увеличились до 1,449 млн по сравнению с 1,347 млн в первом квартале предыдущего года. В Северной Америке продажи увеличились до 819 тыс. с 709 тыс. машин годом ранее, в APMEA (Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка) - снизились до 545 тыс. с 554 тыс., в Южной Америке - изменились слабо и составили 85 тыс.

Компания приняла решение перенести традиционную пресс-конференцию после публикации отчетности на четверг и отметила, что "ранее данный прогноз финансовых показателей на 2025 год не включает в себя потенциальные последствия импортных пошлин". Январский прогноз предусматривал операционную прибыль на уровне $13,7-15,7 млрд и прибыль на акцию в размере $11,5.

GM планирует капиталовложения в размере порядка $12 млрд в этом году.

Акции компании дешевеют на 2,5% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года рыночная стоимость упала на 11,3%, до $45,65 млрд.