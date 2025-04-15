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РФ ведет переговоры о допуске российской говядины на индонезийский рынок

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Индонезия ведут переговоры о начале поставок российской животноводческой продукции на рынок азиатской страны, прежде всего, речь идет о ввозе говядины, сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой в рамках визита российской делегации в Джакарту.

"(Обсуждается - ИФ) увеличение объемов поставок животноводческой продукций, в принципе открытие животноводческого рынка (Индонезии - ИФ), говядины в первую очередь", - сказал он в кулуарах заседания межправкомиссии России и Индонезии.

В частности, поставки в Индонезию обсуждает "Мираторг", соответствующие переговоры прошли в рамках визита в страну.

Боровой отметил, что в настоящее время Индонезия устанавливает квоты на импорт говядины, при этом российские компании не могут претендовать на участие в поставках из-за отсутствия сертификации в соответствии с регуляторными требованиями страны. Запуск процесса сертификации является предметом переговоров двух стран.

"Надеемся, что рынок будет открываться для нас и мы сможем начать поставки говядины", - добавил Боровой.

Отвечая на вопрос о возможных объемах экспорта говядины из РФ в Индонезию, замглавы Минсельхоза сказал: "Наш рынок большой, поэтому мы готовы удовлетворить весь спрос, который есть, но, вместе с тем, здесь достаточно высокая конкуренция, поэтому наши коллеги должны будут поработать со своими партнерами".

Помимо поставок говядины РФ обсуждает ввоз в Индонезию куриного мяса, молочной продукции и другой животноводческой продукции.

Сейчас основная доля товарооборота продукции АПК между РФ и Индонезией, по данным "Агроэкспорта", приходится на пшеницу (92,3%), незначительный объем составляют семена кориандра (2,6%) и мороженая рыба (2,2%). В 2024 году объем взаимных поставок сельхозпродукции между РФ и Индонезией составил $1,5 млрд, что на 41,4% больше, чем в 2023 году.

Индонезия Максим Боровой Мираторг Минсельхоз РФ
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