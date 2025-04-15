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Инфляция во Франции в марте составила 0,9%, как и ожидалось

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте увеличились на 0,9% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные.

Мартовский показатель совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Таким образом, инфляция осталась на февральском уровне - минимальном за четыре года.

Потребительские цены в марте выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и ожидалось. В феврале рост цен составил 0,1% в сравнении с январем.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце выросли на 0,8% в годовом выражении и на 0,2% в помесячном. Месяцем ранее потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, поднялись на 0,8% к февралю предыдущего года и не изменились к предыдущему месяцу.

Годовая инфляция в сфере услуг в марте ускорилась до 2,3% с 2,2% в феврале. Цены на продукты питания повысились на 0,6% после подъема на 0,3% месяцем ранее, табачные изделия подорожали на 4,1% (месяцем ранее - на 4,5%). Цены на энергоносители в марте упали на 6,6% после снижения на 5,8% в феврале, промышленные товары подешевели на 0,2%, тогда как в предыдущий месяц цены не изменились. Предварительно сообщалось, что энергоносители в марте подешевели на 6,2%.

Предварительные данные о динамике инфляции во Франции за апрель будут обнародованы 30 апреля.


Франция инфляция
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