Во Франции апрельская инфляция пересмотрена до 0,9% с 0,8%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 0,9% в годовом выражении, по окончательным данным Национального статистического управления Insee.

Предварительно сообщалось о повышении цен на 0,8%. Эксперты в среднем ожидали подтверждения этой оценки, по данным Trading Economics.

В марте показатель также увеличился на 0,9%.

Оценка апрельской инфляции в помесячном выражении пересмотрена до 0,7% с 0,6%.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в апреле выросли на 0,8% в годовом и на 0,6% в помесячном выражении. Месяцем ранее было отмечено их повышение на 0,8% и 0,2% соответственно.

Цены на энергоносители упали на 7,8% по сравнению с апрелем прошлого года, продукты питания подорожали на 1,2%, услуги - на 2,4%. Стоимость промышленных товаров уменьшилась на 0,2%.

Предварительные данные о динамике потребительских цен во Франции за май будут обнародованы 27 мая.