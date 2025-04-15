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AmCham предложит отменить ограничения США на инвестиции в РФ, финансовое взаимодействие и часть санкций

Сигналом к возвращению американских компаний может стать крупный совместный проект

AmCham предложит отменить ограничения США на инвестиции в РФ, финансовое взаимодействие и часть санкций
Роберт Эйджи
Фото Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американская торговая палата в России планирует предложить правительству США отменить запрет на прямые инвестиции в РФ, взаимодействие в финансовой сфере и ряд секторальных санкций, заявил глава AmCham Роберт Эйджи.

"В первую очередь, нужно снять запрет США на прямые инвестиции в России. Компании хотят расширяться, но в силу запрета на инвестиции не могут этого сделать", - сказал Эйджи в интервью журналу "Эксперт".

Также Американская торговая палата считает необходимой отмену ограничений на взаимодействие в финансовой сфере и возобновление "нормального функционирования платежей".

"Нужно снять ограничения с российских банков. Пусть не со всех, но с самых крупных. Третье - это снятие санкций с ряда секторов: авиационная отрасль, ИТ, комплектующие, аксессуары и компоненты медицинского оборудования, которые относятся к двойному назначению (например, некоторые компоненты могут использоваться и в производстве медицинских сканеров, и в производстве ракет), и товары роскоши", - сказал он.

По словам главы AmCham, эти рекомендации войдут в готовящийся white paper, который палата будет обсуждать с профильными ведомствами и министерствами в США. "В данный момент ожидаем подтверждение встреч. А что касается уровня, мы ожидаем руководителей, заместителей министра", - добавил Эйджи.

Отвечая на вопрос о том, какие шаги требуются для возвращения американских компаний в Россию, он отметил, что "для начала потребуется некое мирное соглашение между Россией и Украиной", затем ослабление санкций, третьим шагом должно стать возобновление трансграничных банковских операций, возвращение возможности инвестировать в российский рынок и связанное с этим возвращение "замороженных" дивидендов оставшихся на рынке американских компаний.

"После этого начнется возвращение компаний. Но тоже не всех сразу", - сказал Эйджи.

По его словам, главным сигналом для возвращения американского бизнеса может стать крупный совместный инвестпроект России и США, который будет обсуждаться на уровне президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Реализован такой проект может быть, в первую очередь, в сфере энергетики, в частности, в сфере добычи в Арктике, а также авиации и космоса, считает директор Американской торговой палаты.

"Кроме того, как вы, наверное, читали, в СМИ периодически возникает дискуссия на тему продажи доли США в "Северных потоках". Про это в общем-то давно, еще до санкций, шли разговоры и возникали мысли об участии в проекте американского капитала. Слухи-не слухи, но идея очень хорошая и более простая в реализации, чем начало добычного проекта", - сказал глава AmCham.

"Там ведь нужно многое проанализировать, сформировать условия раздела продукции, получить разрешение, лицензии, пробурить и так далее. А здесь уже все построено. Покупка "Северных потоков" обеспечит гарантию и стабильность поставок газа. Мне кажется, что Трампу эта идея понравилась бы", - добавил он.

AmCham США РФ
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