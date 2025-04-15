В AmCham заявили, что в притоке долларов на российский рынок нет "американских" денег

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американских по происхождению денег в зафиксированном недавно притоке долларов на российский фондовый рынок нет: санкционные риски никто не отменял, возможность инвестировать в Россию у крупных игроков по-прежнему отсутствует, заявил журналу "Эксперт" президент Американской торговой палаты в России (AmCham Russia_ Роберт Эйджи.

"Я понимаю, что это (укрепление курса рубля на фоне обсуждений частичного возвращения иностранного капитала в России из-за изменения геополитической ситуации - ИФ) может считываться как возвращение керри-трейдеров. Но крупные игроки, такие как Morgan Stanley или Goldman Sachs, сейчас при всем желании не могут инвестировать в Россию, это запрещено санкциями. Есть процедура комплаенса, которую обойти фактически невозможно. Помимо этого, не будем забывать, что за нарушение санкций есть и уголовная ответственность", - сказал он.

По словам Эйджи, экономисты, с которыми он разговаривал, видят причины укрепления рубля в спаде долларового импорта и уменьшении геополитических рисков.

"Другое дело, что, насколько я понимаю, был некий приток доллара из фондов, которые зарегистрированы в офшорах, например, на Кипре или Британских Виргинских островах. Но это не американские деньги", - заявил он.

В начале апреля замглавы Минфина Иван Чебесков говорил, что по косвенным признакам можно говорить о небольшом притоке рискованных денег на российский рынок через дружественную инфраструктуру, при этом настоящий наплыв инвестиций могла бы дать отмена санкций.

"Пока цифр (подтверждающих спрос со стороны нерезидентов на российские активы на фоне ожиданий геополитического "потепления" - ИФ) каких-то нет. Но это так называемые "ковбойские" деньги хедж-фондов, которые рискуют даже режимом санкционным, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить. Это видно из динамики цен, в первую очередь на ОФЗ, динамики курса рубля, что какие-то такие ручейки потихонечку начинают заходить. Пока это совсем небольшие деньги, конечно, их оценить сейчас невозможно, потому что они используют дружественную инфраструктуру", - заявил тогда Чебесков.