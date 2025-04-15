Поиск

В AmCham заявили, что в притоке долларов на российский рынок нет "американских" денег

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американских по происхождению денег в зафиксированном недавно притоке долларов на российский фондовый рынок нет: санкционные риски никто не отменял, возможность инвестировать в Россию у крупных игроков по-прежнему отсутствует, заявил журналу "Эксперт" президент Американской торговой палаты в России (AmCham Russia_ Роберт Эйджи.

"Я понимаю, что это (укрепление курса рубля на фоне обсуждений частичного возвращения иностранного капитала в России из-за изменения геополитической ситуации - ИФ) может считываться как возвращение керри-трейдеров. Но крупные игроки, такие как Morgan Stanley или Goldman Sachs, сейчас при всем желании не могут инвестировать в Россию, это запрещено санкциями. Есть процедура комплаенса, которую обойти фактически невозможно. Помимо этого, не будем забывать, что за нарушение санкций есть и уголовная ответственность", - сказал он.

По словам Эйджи, экономисты, с которыми он разговаривал, видят причины укрепления рубля в спаде долларового импорта и уменьшении геополитических рисков.

"Другое дело, что, насколько я понимаю, был некий приток доллара из фондов, которые зарегистрированы в офшорах, например, на Кипре или Британских Виргинских островах. Но это не американские деньги", - заявил он.

В начале апреля замглавы Минфина Иван Чебесков говорил, что по косвенным признакам можно говорить о небольшом притоке рискованных денег на российский рынок через дружественную инфраструктуру, при этом настоящий наплыв инвестиций могла бы дать отмена санкций.

"Пока цифр (подтверждающих спрос со стороны нерезидентов на российские активы на фоне ожиданий геополитического "потепления" - ИФ) каких-то нет. Но это так называемые "ковбойские" деньги хедж-фондов, которые рискуют даже режимом санкционным, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить. Это видно из динамики цен, в первую очередь на ОФЗ, динамики курса рубля, что какие-то такие ручейки потихонечку начинают заходить. Пока это совсем небольшие деньги, конечно, их оценить сейчас невозможно, потому что они используют дружественную инфраструктуру", - заявил тогда Чебесков.

AmCham Goldman Sachs Morgan Stanley Иван Чебесков Минфин Роберт Эйджи США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

AmCham предложит отменить ограничения США на инвестиции в РФ, финансовое взаимодействие и часть санкций

AmCham предложит отменить ограничения США на инвестиции в РФ, финансовое взаимодействие и часть санкций

ЦБ РФ отозвал лицензию у Промтрансбанка

Европейские рынки акций уверенно выросли в понедельник

Европейские рынки акций уверенно выросли в понедельник

В РФ разработали правила для самозапрета на оформление сим-карт и отказа от спам-звонков

Власти, Segezha, кредиторы и ЦБ согласовали условия реструктуризации долга

Власти, Segezha, кредиторы и ЦБ согласовали условия реструктуризации долга

Nvidia за четыре года построит ИИ-инфраструктуру в США на сумму до $500 млрд

Российские заводы американской Silgan перешли в управление Адыгеи

"СПБ биржа" увеличит количество российских бумаг, торгуемых в режиме основных торгов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6191 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });