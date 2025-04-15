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Ryanair может перенести получение самолетов Boeing из-за пошлин

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ryanair, крупнейший лоукостер Европы, может отложить получение самолетов американской Boeing Co., если они подорожают из-за импортных пошлин, сказал глава компании Майкл О'Лири в интервью Financial Times.

"Если в отношении этих самолетов будут введены пошлины, есть высокая вероятность, что мы отложим поставки", - заявил он.

Ryanair разместила заказ на закупку 25 самолетов у Boeing. Поставки, по плану, начнутся в августе этого года, но компания может перенести их на март или апрель 2026 года.

"Мы можем перенести их и надеяться, что здравый смысл победит", - сказал О'Лири.

Ранее глава Delta Air Lines Эд Бастиан заявил, что его компания также будет готова приостановить получение самолетов со стороны Airbus вместо того, чтобы платить пошлины на импорт. В этом году Delta должна получить 10 широкофюзеляжных самолетов Airbus, по данным консалтинговой компании Cirium.

Как отмечает FT, ситуация с пошлинами является непривычной для самолетостроительного сектора, который существовал без внешнеторговых барьеров с 1979 года.

Boeing Airbus Майкл О'Лири Ryanair
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