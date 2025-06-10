Boeing в мае получил заказы на 303 самолета - максимум с декабря 2023 года

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая корпорация Boeing Co. получила заказы на 303 самолета в мае, что стало максимумом с декабря 2023 года.

Сюда входит рекордный заказ от Qatar Airways, анонсированный в ходе визита президента США Дональда Трампа в Катар. В общей сложности соглашение с катарской авиакомпанией предусматривает поставки 210 широкофюзеляжных самолетов, однако не все они были включены в майский показатель заказов, сообщил Boeing.

В прошлом месяце Boeing отправил клиентам 45 лайнеров, в том числе 32 узкофюзеляжных самолета семейства 737. Годом ранее поставки самолетов Boeing были существенно ниже - 24 единицы.

В мае компания вышла на разрешенный Федеральным управлением гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) США уровень производства самолетов 737 Max - 38 машин в месяц.

Главный исполнительный директор компании Келли Ортберг говорил ранее, что Boeing планирует увеличить производство этих лайнеров до 42 в месяц к середине текущего года и до 47 в месяц к концу года. Это потребует разрешения FAA, запретившего компании наращивать производство 737 Max после инцидента в январе 2024 года с лайнером авиакомпании Alaska Airlines, у которого в воздухе отвалилась дверь.

В общей сложности в январе-мае Boeing поставил клиентам 220 самолетов, Airbus - 243 лайнера.

С начала 2025 года капитализация Boeing выросла на 21,8%.