Поиск

Boeing в мае получил заказы на 303 самолета - максимум с декабря 2023 года

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая корпорация Boeing Co. получила заказы на 303 самолета в мае, что стало максимумом с декабря 2023 года.

Сюда входит рекордный заказ от Qatar Airways, анонсированный в ходе визита президента США Дональда Трампа в Катар. В общей сложности соглашение с катарской авиакомпанией предусматривает поставки 210 широкофюзеляжных самолетов, однако не все они были включены в майский показатель заказов, сообщил Boeing.

В прошлом месяце Boeing отправил клиентам 45 лайнеров, в том числе 32 узкофюзеляжных самолета семейства 737. Годом ранее поставки самолетов Boeing были существенно ниже - 24 единицы.

В мае компания вышла на разрешенный Федеральным управлением гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) США уровень производства самолетов 737 Max - 38 машин в месяц.

Главный исполнительный директор компании Келли Ортберг говорил ранее, что Boeing планирует увеличить производство этих лайнеров до 42 в месяц к середине текущего года и до 47 в месяц к концу года. Это потребует разрешения FAA, запретившего компании наращивать производство 737 Max после инцидента в январе 2024 года с лайнером авиакомпании Alaska Airlines, у которого в воздухе отвалилась дверь.

В общей сложности в январе-мае Boeing поставил клиентам 220 самолетов, Airbus - 243 лайнера.

С начала 2025 года капитализация Boeing выросла на 21,8%.

Airbus Boeing FAA Qatar Airways США Келли Ортберг Alaska Airlines
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России для сбора плодов и ягод в 2025 году нужно 50 тысяч человек

В России для сбора плодов и ягод в 2025 году нужно 50 тысяч человек

"Газпром" предложил индексировать тарифы для промпотребителей дважды в год

ФАС не видит резкого подорожания авиабилетов с началом сезона отпусков

В 18-й пакет ЕС войдут санкции против нефтеналивных судов и банковских операций

В 18-й пакет ЕС войдут санкции против нефтеналивных судов и банковских операций

Глава ЕК надеется добиться снижения потолка цены на российскую нефть на саммите G7

Глава ЕК предложила снизить потолок цен на нефть из РФ до $45 за баррель

Глава ЕК предложила снизить потолок цен на нефть из РФ до $45 за баррель

Путин до конца года продлил запрет на продажу российской нефти по price cap

Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн

Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн
Бюджет РФ

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,393 трлн рублей, или 1,5% ВВП

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,393 трлн рублей, или 1,5% ВВП
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6526 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });