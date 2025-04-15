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Аналитики ЦБ отметили замедление темпов роста экономической активности в РФ в I квартале

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Рост экономической активности в РФ в I квартале 2025 года продолжился, но его темпы замедляются, экономика постепенно выходит из фазы сильного перегрева. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Данные за январь-февраль и опросные показатели за февраль-март указывают на продолжение роста экономической активности, хотя и меньшими темпами, чем в предыдущие кварталы. ВВП в I квартале 2025 года (с очисткой от сезонности) заведомо превысит уровень III квартала 2024 года", - отмечается в докладе.

"Исходя из опубликованной статистики, рост ВВП в I квартале 2025 г. (с очисткой от сезонности) по отношению к IV кварталу 2024 г., вероятно, окажется небольшим. Основная причина этого - очень высокие значения декабря 2024 г. и IV квартала в целом, которые во многом объясняются большими объемами выпуска по госзаказу", - комментируют аналитики возможный незначительный рост к IV кварталу.

"В целом ситуация указывает на начало постепенного выхода российской экономики из фазы сильного перегрева, в которой она оказалась в 2024 году", - говорится в обзоре.

"В этой фазе предложение товаров и услуг старается угнаться за спросом, который растет опережающими темпами. Проблема заключается в том, что при продолжении опережающего роста спроса и нарастания его отрыва от производственных возможностей этот рост все больше приводит к повышению цен, а не увеличению физических объемов выпуска (которые в силу ограниченности производственных факторов увеличиваются все меньше и меньше)", - предупреждают аналитики ЦБ.

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