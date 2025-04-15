В ЦБ оценили риски для российского экспорта из-за глобальной неопределенности

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Рост неопределенности перспектив развития мировой экономики из-за "тарифных войн" между США и их торговыми партнерами создает риски для российского экспорта в основном по ценовому каналу, считают аналитики Банка России.

"Сильное повышение неопределенности для мировой экономики несет риски для российского экспорта через динамику цен и в меньшей степени - через динамику физических объемов", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Экспорт энергетических товаров в ближайшей перспективе ограничен обязательствами по добыче в рамках сделки ОПЕК+ и транспортными возможностями по вывозу природного газа, отмечается в докладе. Объемы экспорта угля и металлов сократились за последние годы, и вероятно, стали гораздо менее чувствительны к динамике мирового спроса, а поставки зерновых на внешние рынки сейчас ограничены меньшим урожаем 2024 года по сравнению с 2023 годом, пишут аналитики.