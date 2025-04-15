Рынок акций РФ во вторник умеренно просел вместе с нефтью

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник умеренно просел вместе с нефтью (фьючерс на Brent откатился к $64 за баррель) и в отсутствие свежего геополитического позитива, в то время как на внешних фондовых площадках рост замедлился. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился в район 2800 пунктов, в лидерах снижения выступили акции "Мечела" (-3,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,6%) и АФК "Система" (-3,3%); выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+1,4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2805,55 пункта (-0,5%, днем индекс опускался ниже 2790 пунктов), индекс РТС подрос до 1073,88 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 апреля, составил 82,3003 руб. (-46,68 копейки).

Подешевели также акции ПАО "Группа Астра" (-2,8%), "Эн+ груп" (-2,2%), "РусГидро" (-2,1%), ПАО "Полюс" (-2%), "Московской биржи" (-1,8%), "Норникеля" (-1,8%), "Магнита" (-1,7%), "ВК" (-1,5%), "Северстали" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), "НЛМК" (-1,2%), "МТС" (-1,2%), "Интер РАО" (-0,9%), ОК "Русал" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Аэрофлота" (+0,3%), ВТБ (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта и ожидает предложений по решению этого вопроса. "Я думаю, что очень скоро мы увидим хорошие предложения", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News заявил, что уверен в возможности достижения сделки по Украине. Он назвал "очень важной" последнюю из его трех встреч с президентом России Владимиром Путиным. В качестве подтверждения прогресса в украинском урегулировании Уиткофф сказал: "Путин предлагает мир на постоянной основе. Поэтому то, что мы находимся в состоянии перемирия, является ответом на этот вопрос". Тем не менее, по его словам, "еще надо подождать" окончательного решения.

Спецпосланник Трампа уточнил, что для достижения мирного соглашения предстоит решить ряд сложных вопросов - в частности, проблемы обеспечения безопасности, отказа от приема Украины в НАТО. При этом он сказал, что "мы, может быть, находимся на пороге того, что будет очень важным для всего мира".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во вторник, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа в рабочем графике российского президента в ближайшее время не запланирован.

"В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет. Мы проинформируем об этом соответствующим образом, как это мы обычно делаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном предстоящем телефонном разговоре лидеров РФ и США.

По словам Пескова, в Кремле не прогнозируют временные рамки по украинскому урегулированию, но отмечают, что Москва и Вашингтон ведут напряженную работу во имя мира.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи во вторник дрейфовал в боковике без ярко выраженной динамики. Рынок сдержанно отреагировал на очередные геополитические комментарии, связанные с возможным мирным соглашением после очередной встречи спецпредставителя США Уиткоффа и президента РФ Путина. Локально давление на экспортно ориентированный российский рынок продолжает оказывать укрепление рубля.

Акции ВТБ слабо подросли на фоне известий, что банк может получить на финансирование проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург суборд из ФНБ на 200 млрд руб. Акции "Сегежа Групп" (-6,3%) снизились после сильного роста днем ранее на фоне новостей о согласовании реструктуризации долга со стороны Банка России. Бумаги "Ростелекома" (-0,8%) остались среди аутсайдеров после утверждения новой дивидендной политики, согласно которой компания в части выплат будет ориентироваться только на 50% от чистой прибыли, отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций РФ попытался во вторник подрасти, но затем в течение дня преобладали неагрессивные продажи. На пике снижения индекс МосБиржи опускался к 2788 пунктам, но затем смог отскочить выше круглой отметки 2800 пунктов. Рыночная конъюнктура для акций ухудшилась: цены на нефть снова отступили ниже $65 за баррель, рубль сохранял склонность к укреплению. Принципиальных изменений на геополитическом и торговом фронтах не произошло, констатирует эксперт.

Тем временем тревожность в Европе нарастает. Апрельский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW впервые с сентября 2023 года ушел в отрицательную зону (-18,5 пункта). В то же время объем промпроизводства в регионе в феврале вырос на 1,1% м/м (увереннее прогнозных 0,1%). В среду тон рыночным настроениям может задать блок макроданных по Китаю (оценка динамики ВВП с начала года, сведения по объему промпроизводства и безработице в марте), ИПЦ еврозоны и объем розничных продаж в США за март. Завершит день выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. На российском рынке X5 представит операционные результаты за первый квартал, банк "Санкт-Петербург" - квартальный финансовый отчет по РСБУ. Прогноз по индексу МосБиржи на 16 апреля - 2750-2875 пунктов, считает Шепелев.

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, фьючерсы на нефть Brent продолжают консолидацию в боковике $63-66 за баррель. Поддержку котировкам оказывают стабилизация на американских фондовых площадках, стартовавший переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном, а также некоторое смягчение тарифной политики США. Поддержку ценам сырьевых товаров может оказывать и снижение индекса доллара DXY. При этом ожидания рынка по будущему спросу на энергоресурсы оставляют желать лучшего. Ключевые аналитические группы пересматривают свои прогнозы в сторону снижения из-за рисков эскалации торговых войн и замедления мировой экономики.

Так, ОПЕК снизила прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2025-2026 гг. примерно на 100 тыс. б/с. Инвестдома также снижают свои прогнозы по средним ценам Brent и WTI на ближайшие два года. Накануне прогноз понизил Goldman Sachs, во вторник его примеру последовал JPMorgan - аналитики банка теперь ждут среднюю цену Brent в 2025 году на уровне $66 за баррель (предыдущий прогноз был на уровне $73). Таргет JPMorgan по Brent на 2026 год сместился с $61 до $58 за баррель, отметила Рокотянская.

По словам аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, настроения на мировых рынках акций можно описать как умеренно положительные. Основные индексы уже показали заметный отскок на фоне паузы в торговых войнах и исключения электроники и ряда других товаров из последних пошлин США против Китая. В то же время теперь для продолжения отскока нужны новые поводы, а позитив ограничивают заявления Трампа и министра торговли США Говарда Латника о том, что исключения из последних пошлин против Китая являются временными. Также волатильности на рынках может добавить стартовавший сезон квартальной отчетности в США, где инвесторы будут следить за обновлением прогнозов компаний в условиях торговых войн, полагает аналитик.

Для рынка акций РФ из положительных новостей можно отметить заявление Уиткоффа о том, что мирное соглашение по Украине приближается, так как США и Россия "достигли взаимопонимания". С другой стороны, после всех заявлений в последние месяцы рынку требуются более решительные шаги, чтобы начать закладывать в цены скорое урегулирование конфликта. Кроме того, на рынок продолжают давить аномально крепкий рубль, просевшие цены на нефть и все еще крайне жесткая ДКП ЦБ РФ, считает Кауфман.

С технической точки зрения индекс МосБиржи не смог преодолеть 200-дневную скользящую среднюю и сопротивление у отметки 2880 пунктов, продолжив движение в рамках краткосрочного нисходящего тренда. Ближайшими поддержками на данный момент являются уровни 2780 и 2600 пунктов, полагает представитель "Финама".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, поводов для сильных движений индекса МосБиржи пока не видно, а в отдельных бумагах движение подкрепляется новостями.

С начала недели упали акции "Ростелекома" - компания огласила новую дивидендную политику, согласно которой на дивиденды по-прежнему будет направляться половина прибыли по МСФО, но минимальный размер выплат теперь отсутствует. Рынок связи сейчас перенасыщен и развиваться компаниям сектора особо некуда, а повышать тарифы намного быстрее инфляции не даст ФАС. Очевидно, что дивиденды "Ростелекома" будут проигрывать безрисковым ставкам еще несколько лет, поэтому поводов для покупки данных акций нет, считает эксперт.

"Префы" "Сургутнефтегаза" традиционно следуют за курсом рубля, который продолжает укрепляться. Бумаги стоит обязательно иметь в портфелях, но время для их подбора еще не пришло, поскольку российская валюта не демонстрирует признаков разворота, считает Антонов.

Зарубежные рынки акций

В Азии во вторник преобладала умеренная позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 1,4-1,7%) и Штаты (индексы к 18:50 по Москве выросли на 0,1-0,4%).

Министерство торговли США начало расследование ситуации с импортом полупроводниковой и фармацевтической продукции с точки зрения интересов национальной безопасности. В этих двух областях Штаты сильно зависят от азиатских, и особенно китайских, цепочек поставок, пишет Trading Economics. Значительная доля ввозимых в страну чипов приходится на Тайвань, фармпрепаратов - на остальной Китай.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в апреле рухнул до минимальных с июля 2023 года минус 14 пунктов с максимальных с февраля 2022 года 51,6 пункта месяцем ранее. Это самое значительное падение показателя с марта 2022 года. Аналитики в среднем ожидали его снижения в апреле до 9,5 пункта, по данным Trading Economics.

Между тем индикатор отношения к текущей ситуации в Германии в этом месяце увеличился до минус 81,2 пункта с минус 87,6 пункта в марте.

В еврозоне индекс экономических ожиданий в апреле упал до минимальных с декабря 2022 года минус 18,5 пункта с 39,8 пункта месяцем ранее. Прогноз экспертов для этого показателя составлял 14,2 пункта. Индикатор оценки текущей экономической ситуации в валютном блоке понизился на 5,7 пункта, до минус 50,9 пункта.

Нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены снижаются после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) резко ухудшило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве во вторник составила $64,28 за баррель (-0,9% и +0,2% накануне), майская цена WTI - $60,96 за баррель (-0,9% и +0,05% в понедельник).

МЭА понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 726 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее агентство прогнозировало показатель на уровне 1,031 млн б/с. Теперь МЭА оценивает мировой спрос на нефть в текущем году в 103,54 млн б/с.

"Ухудшение перспектив мировой экономики на фоне внезапной эскалации торговой напряженности в начале апреля привело к понижению нашего прогноза роста спроса на нефть", - говорится в отчете агентства, где отмечают, что около половины сокращения спроса придется на США и Китай.

При этом первая оценка МЭА по спросу на нефть в 2026 году - 104,23 млн б/с - предполагает замедление темпов прироста до 692 тыс. б/с.

Ранее ОПЕК впервые с января скорректировала оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тыс. б/с - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно.

За последние две недели нефть подешевела примерно на $10 за баррель на опасениях, что развязанные президентом США Дональдом Трампом торговые войны спровоцируют глобальную рецессию, которая в свою очередь приведет к падению спроса на топливо, особенно в США и Китае.

Тем временем накануне Трамп намекнул на возможность смягчения пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей, что несколько воодушевило участников рынка.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Сегежа Групп" (-6,3%), "Башнефти" (-4,4%), банка "Уралсиб" (-4,4%), "Распадской" (-3%), "ТГК-1" (-2,8%), ПАО "НПО "Наука" (-2,5%), "Трубной металлургической компании" (-2,4%).

ПАО "Группа ЛСР" (-1,1%) в январе-марте 2025 года увеличило продажи на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 41 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Выросли бумаги ПАО "Смарттехгрупп" (+9,6%, до 1,6285 рубля), "ИК Русс-Инвест" (+6,3%), "АГ Кристалл" (+2,8%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+2,2%).

Совет директоров ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания "КарМани" (CarMoney), установил цену акций допэмиссии, размещаемых по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка, на уровне 1,89 руб. за бумагу, говорится в сообщении компании.

СТГ и Промсвязьбанк в сентябре 2024 года объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого пройдет запуск совместной платформы автокредитования. Банк также сообщил о планах довести свою долю в компании до 25%. Для этих целей ПСБ объявлял оферту по цене 2 руб. 50 коп. за акцию. Всего в рамках предложения банк планировал приобрести не более 440,9 млн акций "Смарттехгрупп", или до 20% всех акций в обращении. Одним из ключевых условий партнерства является ежегодная выплата дивидендов ПАО "СТГ". В январе акционеры СТГ одобрили допэмиссию 745 млн акций по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка.

Калужский ликеро-водочный завода "Кристалл" ("КЛВЗ Кристалл" - основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл") сохраняет планы по выплате дивидендов по итогам 2024 года, сообщил председатель совета директоров ПАО, бенефициар компании Павел Победкин на вебинаре во вторник. По его словам, рекомендация по размеру дивидендов будет дана приблизительно через месяц.

Совет директоров ПАО "Группа Аренадата" (+0,6%, до 133,48 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,86 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 181,1 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 6 июня 2025 года.

Также совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I квартал 2025 года в размере 2,57 рубля на обыкновенную акцию (в сумме 537,5 млн рублей). Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на промежуточные дивиденды - также 6 июня 2025 года.

Рекомендации совета директоров по выплате дивидендов за 2024 года и промежуточных дивидендов за I квартал 2025 года будут рассмотрены на годовом собрании акционеров "Группы Аренадата", проведение которого намечено на 23 мая текущего года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,96 млрд рублей (из них 9,71 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,03 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 6,56 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).