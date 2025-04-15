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ЦБ предложил запретить банкам взимать комиссии по программам льготной ипотеки

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает запретить банкам взимать комиссии по программам льготной ипотеки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета.

"Мы в принципе против этих комиссий прописывали запрет на часть комиссий в ипотечном стандарте, нас тоже это беспокоит. И после повышения Минфином маржи эти комиссии немного снизились, но размер комиссии у крупных банков остается 5-6%. Но есть ряд банков, которые работают без комиссии. И конечно, сами комиссии (...) перекладываются застройщиками в стоимость жилья. Это очень плохо. Поэтому мы считаем, что по льготным программам вообще можно запретить эти комиссии. Сказать, что льготные кредиты не выдаются через те банки, которые устанавливают эти комиссии, и это можно администрировать. И в ипотечном стандарте мы тоже это готовы прописать, поэтому это очень правильно", - заявила Набиуллина.

По прогнозу ЦБ, ипотечное кредитование в этом году может вырасти в диапазоне 3-8%.

"Это, конечно, не темпы по 30%, которые были раньше, но это все-таки рост. И мы исходим из того, что и цены будут расти не так быстро. Мы уже видим, что темп роста цен на жилье замедлился в некоторых регионах существенно. Ситуация разная в регионах, и действительно, распроданность жилья в некоторых регионах снизилась. В Сахалинской области распроданность в два раза меньше, чем в среднем по России. Поэтому такие адресные меры поддержки для регионов со сложной ситуацией можно было бы предусмотреть", - отметила глава ЦБ.

Набиуллина также прокомментировала предложение разрешить застройщикам изымать жилье, если оно было продано в рассрочку.

"Мы очень не поддерживаем это предложение, потому что это тоже приведет к неконтролируемому, нерегулируемому росту закредитованности граждан. Я уже говорила, что в банках выстроена система регулирования и от показателей долговой нагрузки, от первоначального взноса. А здесь будет рост задолженности через рассрочку. Это тот же долг. И при этом еще у застройщиков появится право изымать квартиры. Мне кажется, это неправильно. Я бы просила к этому не прибегать", - сказала она.

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