В России каждая четвертая квартира продается с рассрочкой

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В России примерно четверть жилья в России продается с применением рассрочки, рассказал "Интерфаксу" зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"На текущий момент мы видим, что каждая четвертая квартира продается с применением рассрочки, год назад это было не более 15%", - сказал Попов, отметив, что девелоперы стали активнее использовать рассрочку после сокращения льготных ипотечных программ.

По его словам, применение рассрочки "должно быть разумным", так как инструмент в какой-то момент "начинает искажать ситуацию".

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил проработать предоставление рассрочки при покупке готового жилья у застройщика и после ввода объекта в эксплуатацию. Он отметил, что с учетом высокой ключевой ставки, недоступной рыночной ипотеки и ограничений по возможности участия в льготных программах у населения сократилась возможность улучшения жилищных условий.