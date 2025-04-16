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Добыча золота в Магаданской области в I квартале выросла на 27%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Недропользователи Магаданской области в январе-марте 2025 года добыли 9,9 тонны золота, сообщил губернатор региона Сергей Носов в своем телеграм-канале.

"В Магаданской области уже стартовал сезон добычи россыпного золота. Первые 5,1 кг уже получены на драгах в Сусуманском округе. В целом отрасль демонстрирует уверенный рост: за первый квартал предприятия региона добыли 9,9 тонны золота - это на 2,1 тонны больше (на 27% - ИФ), чем за этот же период прошлого года", - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что в 2024 году недропользователи региона добыли 54,1 тонны золота (рост на 12,7% относительно 2023 года). В 2025 году в Магаданской области планируется добыть не менее 54 тонн золота.

Магаданская область золото
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