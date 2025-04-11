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Цена золота впервые в истории превысила $3 250 за унцию

Цена золота впервые в истории превысила $3 250 за унцию
Фото: Alexander Manzyuk/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Подъем цен на золото продолжается днем в пятницу из-за опасений по поводу перспектив мировой экономики и падения курса доллара.

Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex к 13:30 по московскому времени поднимаются на 2,2% - до $3 246,2 за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов унция стоила $3 255,9, что является рекордным показателем в истории.

На спотовом рынке котировки достигали $3 234 за унцию.

Долларовый индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, рухнул более чем на 1%, до минимума с начала 2022 года, из-за ослабления доверия к американским активам в условиях торговой войны, отмечает Trading Economics.

Дешевый доллар повышает привлекательность золота для держателей других валют.

Ранее на этой неделе США смягчили позицию по пошлинам в отношении большинства стран, дав им 90 дней на переговоры для ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли. В то же время для Китая пошлины были повышены до 145%. В пятницу КНР в ответ повысил тарифы на американские товары до 125%.

Эскалация торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира может привести к глобальной рецессии, отмечают аналитики. В таких условиях инвесторы проявляют повышенный интерес к активам "тихой гавани", включая золото.

"Мы полагаем, что золото продолжит ралли, и в благоприятном для него сценарии цены могут вырасти до $3 400-3 500 за унцию в ближайшие месяцы", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

США Китай Comex
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