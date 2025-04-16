Страны ОПЕК+ должны до июня 2026 г. компенсировать 4,57 млн б/с недосокращенной добычи, Россия - 691 тыс. б/с

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций ранее недосокращенной добычи нефти в соответствии с обязательствами между партнерами, сообщила ОПЕК.

Так, с апреля 2025 года по июнь 2026 года включительно семь стран, ранее нарушавших обязательства, должны будут снизить добычу на 4,572 млн баррелей в сутки: Ирак - на 1,934 млн б/с, Кувейт - на 150 тыс. б/с, Саудовская Аравия - на 15 тыс. б/с, ОАЭ - на 386 тыс. б/с, Казахстан - на 1,299 тыс. б/с, Оман - на 97 тыс. б/с, Россия - на 691 тыс. б/с.

Графики компенсаций для Ирака, Казахстана и ОАЭ составлены до июня 2026 года. Остальные страны компенсируют сверхдобычу досрочно: Саудовская Аравия - до конца апреля, Россия и Кувейт - до октября, Оман - до ноября.



