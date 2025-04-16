Бывший вице-президент ГПБ Огурцов возглавил новую расчетную НКО "Платежные технологии"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сергей Огурцов, бывший вице-президент, начальник департамента пластиковых карт и электронных розничных услуг Газпромбанка и экс-глава НКО "Элекснет", возглавил новую РНКО "Платежные технологии", следует из данных ЕГРЮЛ.

Акционерное общество РНКО "Платежные технологии" зарегистрировано 15 апреля, ее уставный капитал - 90 млн рублей, учредители не раскрыты. РНКО пока не получила лицензию Банка России.

Огурцов работал в ГПБ с марта 1995 года, одновременно с февраля 2008 года также руководил "Газкардсервисом", оба поста покинул в октябре 2019 года. Затем до октября 2024 года возглавлял НКО "Элекснет". НКО оказывает процессинговые услуги крупнейшим банкам страны в их банкоматных сетях и системах интернет-банкинга, говорится на сайте компании.

Всего, согласно данным регулятора, в РФ сейчас действует около 30 расчетных НКО.