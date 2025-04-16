Экс-глава "Девон-кредита" Нуралиев стал руководителем новой расчетной НКО "ЭР Финанс"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Бывший председатель правления банка "Девон-кредит" (ранее был "дочкой" банка "Зенит", присоединен в 2019 году) Руслан Нуралиев возглавил новую расчетную НКО "ЭР Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ.

РНКО зарегистрирована 15 апреля, уставный капитал - 90 млн рублей, учредители не раскрыты. Расчетная НКО еще не получила лицензию Банка России.

Нуралиев работает в банковской сфере с середины 90-х годов. С 2002 года работал в банке "Зенит". В августе 2005 года перешел на работу в "Девон-кредит". Там он сначала занимал должность советника президента банка, в ноябре того же года был назначен вице-президентом. С ноября 2011 года по декабрь 2017 года был председателем правления АБ "Девон-кредит". Как тогда сообщали в банке, после ухода с поста главы кредитной организации Нуралиев был привлечен к процессам повышения операционной эффективности по банковской группе "Зенит" в целом.

Всего, согласно данным регулятора, в РФ сейчас действует около 30 расчетных НКО.

Банк "Зенит" по итогам 2024 года занял 33-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".