Поиск

Аналитики и рынки ждут снижения ставок ЕЦБ на 25 б.п.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Европейский центробанк 17 апреля снова снизит основные процентные ставки на 25 базисных пунктов , чтобы поддержать экономику еврозоны в период неопределенности во внешнеторговых отношениях с США, полагают аналитики и участники рынка.

Сейчас ставка по депозитам составляет 2,5%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,65%, ставка по маржинальным кредитам - 2,9%.

С прошлого лета ЕЦБ снижал ставки шесть раз, в общей сложности на 1,5 процентного пункта.

Протокол мартовского заседания ЕЦБ показал, что руководство регулятора раздумывает о том, чтобы сделать паузу в цикле смягчения политики. В частности, в марте ожидалось, что снижение ставок будет способствовать существенному укреплению доллара к евро и, соответственно, повышению цен на импортируемые ЕС товары и услуги.

Однако евро, наоборот, сильно укрепляться к доллару после объявлений масштабных пошлин на импорт товаров в США. Курс европейской валюты за последние три месяца подскочил к доллару на 10% и сейчас находится у максимума с октября 2021 года.

Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало поддержал дальнейшее снижение ставок и отметил, что подъем стоимости евро поможет сдержать инфляцию в еврозоне.

Темпы инфляции в еврозоне в марте сократились до 2,2% в годовом выражении с февральских 2,3%, сообщил Eurostat. Базовая инфляция, не учитывающая стоимости продуктов питания и энергоносителей, также замедлилась - до 2,4% с 2,6%, обновив минимум с января 2022 года.

Глава австрийского ЦБ Роберт Хольцман сказал, что европейскому ЦБ следует дождаться ослабления неопределенности, вызванной пошлинами, прежде чем продолжать снижение ставок. Пауза в цикле смягчения ДКП, по его словам, стала бы для руководства ЕЦБ наилучшим решением.

"Я всегда открыт для хороших аргументов, но в данный момент я не вижу причин для снижения ставок", - сказал Хольцман.

Такие причины видят аналитики.

"Денежно-кредитную политику теперь определяет Трамп, - сказал аналитик AFS Interest Арне Петимезас. - ЕЦБ зря ждет большей ясности в отношении тарифов".

Многие эксперты отмечают, что ставки в еврозоне постепенно приближаются к нейтральному уровню, то есть такому, который не стимулирует, но и не ограничивает экономическую активность в регионе. При этом большинство экспертов, опрошенных Bloomberg, полагает, что ставки опустятся до стимулирующего уровня к третьему кварталу текущего года.

Eurostat ЕЦБ США еврозона Франсуа Виллеруа де Гало Роберт Хольцман Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%

Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%

Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%

Обеспеченность российских компаний кадрами в I квартале 2025 года снизилась

Нефть ускорила рост, Brent приближается к $66 за баррель

ВТО резко ухудшила прогноз для мировой торговли в 2025 году

ВТО резко ухудшила прогноз для мировой торговли в 2025 году

"Газпром" обсуждает с покупателями газа в Турции поставки после истечения контрактов

"Газпром" обсуждает с покупателями газа в Турции поставки после истечения контрактов

Сервис разработки интерфейсов Figma подал документы на IPO в США

Золото впервые превысило $3300 на фоне глобальной неопределенности

Золото впервые превысило $3300 на фоне глобальной неопределенности
Ставка ЦБ РФ

Костин считает, что ставка ЦБ находится уже на предельном уровне

Костин считает, что ставка ЦБ находится уже на предельном уровне
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2243 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне78 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6198 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });