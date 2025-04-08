Руководители ЕЦБ разошлись во мнениях о влиянии пошлин на инфляцию

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Европейскому центробанку следует понизить процентные ставки на следующей неделе из-за дезинфляционных последствий введения пошлин в США, заявил Econostream Media член совета управляющих ЕЦБ и председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус.

"Я по-прежнему считаю, что мы должны снизить ставки в апреле", - сказал он.

"Долгосрочными последствиями введения тарифов станет ослабление спроса, замедление роста, снижение уверенности бизнеса, сокращение капитальных расходов, ослабление потребительского доверия - все это дезинфляционные факторы", - считает он.

Шимкус надеется, что к июню у ЕЦБ будет больше ясности относительно тарифов, и тогда можно будет делать выводы о том, понижать ли ставку вновь или занять выжидательную позицию.

Глава Центробанка Греции и член исполнительного совета ЕЦБ Яннис Стурнарас также полагает, что введение пошлин замедлит инфляцию.

Денежно-кредитная политика ЕЦБ будет постепенно становиться менее жесткой в 2025 году, заявил он, выступая в Афинах.

"Инфляция в еврозоне в настоящее время значительно приблизилась к целевому уровню в 2%", - отметил Стурнарас, добавив, что ЕЦБ будет продолжать действовать с осторожностью, а его решения будут по-прежнему основываться на поступающих данных и динамике инфляции.

Ранее Стурнарас предупредил, что надвигающаяся глобальная торговая война может оказать сильное влияние на экономический рост Европы.

Тарифные меры президента США Дональда Трампа могут замедлить экономический рост еврозоны на 0,5-1 процентного пункта, сказал он 7 апреля Financial Times.

"Негативное влияние на рост может привести к тому, что активность будет намного слабее, чем ожидалось, и инфляция окажется ниже нашего целевого уровня", - добавил Стурнарас.

Он считает, что пошлины могут спровоцировать "негативный шок спроса" в еврозоне.

По мнению заместителя председателя ЕЦБ и главы Банка Испании Луиса де Гиндоса, пошлины, наоборот, приведут к ускорению роста цен.

По его словам, рынкам придется вновь искать равновесие в условиях "нового международного экономического порядка". Де Гиндос ожидает усиления фрагментации в мировой экономике, снижения темпов экономического роста, ускорения инфляции, перераспределения торговых потоков и потоков капитала.

При этом Де Гиндос сохраняет оптимизм. "Я настроен оптимистично, даже в эти времена высокой неопределенности", - сказал он, выступая в Мадриде.

С июня прошлого года ЕЦБ понижал стоимость заимствований шесть раз. По оценкам руководителей Центробанка, процентные ставки приблизились к уровню, при котором они уже не стимулируют, но и не сдерживают экономический рост.

Очередное заседание ЕЦБ состоится 17 апреля.