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Контейнерооборот терминалов "Глобал Портс" вырос в I квартале на 2,5%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов "Глобал Портс" (входит в группу компаний "Дело") вырос в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% до 304 тыс. TEU, сообщила компания.

Консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов уменьшился в I квартале 2025 года на 3,2% до 1,7 млн тонн. Значительный рост объема перевалки удобрений (+30,6% к I кварталу 2024 года до 1,2 млн тонн) не смог полностью компенсировать снижение объема обработки угля (-61,1%, до 0,3 млн тонн) ввиду слабой конъюнктуры на зарубежных рынках угля и снижения экспорта угля из России в целом, отмечается в сообщении.

Холдинг намерен и далее наращивать перевалку минеральных удобрений и инвестирует в соответствующую инфраструктуру. В I квартале 2025 года на терминале "Петролеспорт" был запущен комплекс по перевалке навалочных грузов с использованием контейнерной технологии. Пропускная способность комплекса составляет 2,4 млн тонн в год.

По данным "Глобал Портс", в I квартале 2025 года российский рынок морской перевалки контейнеров вырос на 2,5%. Совокупный контейнерооборот российских портов составил 1,376 млн TEU против 1,343 млн TEU в I квартале 2024 года. Одновременно с ростом контейнерного рынка продолжилось перераспределение спроса на морскую перевалку контейнеров в пользу Балтийского бассейна (+12,7%), в то время как перевалка в Дальневосточном бассейне сократилась на 6,6%.

"Глобал Портс" - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, а также морским контейнерным терминалом на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии – в Хельсинки и Котке.

Глобал Портс
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