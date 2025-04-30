"Глобал Портс" в 1,5 раза увеличил ёмкость склада рефконтейнеров на терминале в Приморье

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Терминал "Глобал Портс" (входит в группу компаний "Дело") в порту Восточном в Приморском крае увеличил ёмкость склада рефрижераторных контейнеров на 200 единиц, или в 1,5 раза.

"С учётом новых мощностей терминал может одновременно хранить 544 сорокафутовых контейнеров с работающими холодильными установками", - говорится в сообщении компании.

Чтобы нарастить вместимость рефсклада на терминале были возведены новые многоярусные эстакады, оборудованы дополнительные ячейки для хранения, проложены кабели электропитания, обеспечена работа энергопринимающих и распределяющих устройств.

Рефрижераторные контейнеры используются для перевозки и хранения грузов, нуждающихся в особых условиях (температуры и влажности) - продуктов питания, в частности овощей и фруктов, химических реагентов, лекарств.

Терминал "Глобал Портс" в Приморье специализируется на перевалке контейнерных грузов. Пропускная способность составляет 700 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.

"Глобал Портс" - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал" (OKPO code: 48962205), "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, а также морским контейнерным терминалом в Приморье) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке.