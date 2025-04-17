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"Вымпелком" увеличил долю в разработчике аудиобейджей Voca-Tech до 64%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" получило 44% в разработчике решений в области речевой аналитики ООО "Вока-Тек", говорится в данных ЕГРЮЛ.

"Вымпелком" инвестировал в разработчика в 2023 году, получив миноритарную долю в компании-владельце разработчика. Тогда оператор официально не объявлял о своей доле владения, по данным на март 2025 года 20% ООО "Вока-Тек" владеет ООО "Хайв" (входит в "Вымпелком").

Таким образом, совокупная доля телеком-оператора в УК разработчика увеличена до 64%.

Увеличение доли владения позволит укрепить позиции на рынке речевой аналитики, усилить присутствие Voca-Tech в существующих отраслях, а также выйти в новые вертикали, масштабировать совместные продукты, говорится в сообщении "Вымпелкома".

ООО "Вока-Тек" является разработчиком решений на базе аудиобейджа, а также программного обеспечения, включающего автоматическое распознавание речи и аналитическую платформу с системой представления и визуализации данных.

"Вымпелком" и "Вока-Тек" сотрудничают с 2021 года. Продукты компании применяются более чем в 50 организациях, включая клиентов из корпоративного сегмента и государственных заказчиков телеком-оператора.

Вымпелком Вока-Тек ООО "Вока-Тек"
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