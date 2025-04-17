ЕЦБ ожидаемо снизил процентные ставки на 25 б.п.

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам апрельского заседания, завершившегося в четверг.

Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам теперь составляет 2,25%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,4%, ставка по маржинальным кредитам - 2,65%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

"Процесс дезинфляции идет в полном соответствии с планом, - говорится в пресс-релизе по итогам заседания. - Динамика инфляции продолжает соответствовать нашим ожиданиям, и общий, и базовый показатель в марте снизились".

"Экономика еврозоны нарастила некоторую устойчивость к глобальным потрясениям, но перспективы ее роста ухудшились из-за роста торговой напряженности, - отмечает регулятор. - Повышенная неопределенность наверняка приведет к снижению уверенности населения и бизнеса, а неблагоприятная, волатильная реакция рынков на торговую напряженность, скорее всего, приведет к ужесточению финансовых условий. Эти факторы могут оказать дополнительное давление на экономические перспективы еврозоны".

Большинство базовых показателей инфляции говорят о том, что рост цен устойчиво стабилизируется около среднесрочной цели совета управляющих ЕЦБ на уровне 2%, сообщается в пресс-релизе.

Управляющий совет по-прежнему твердо намерен обеспечить возврат инфляции к целевым 2% и готов скорректировать все имеющиеся инструменты для достижения этого уровня.

Руководство регулятора будет продолжать следить за поступающими статданными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно, "особенно в текущих условиях исключительной неопределенности". В пресс-релизе по итогам мартовского заседания говорилось о "растущей неопределенности".

"Решения о ставках будут основаны, в частности, на оценках инфляционного прогноза в свете поступающих экономических и финансовых данных, на динамике базовой инфляции и на силе денежно-кредитной трансмиссии", - отмечается в апрельском пресс-релизе.

У ЕЦБ нет заранее определенного плана относительно траектории ставок, заявляет он.

Портфель бумаг, приобретенных регулятором в рамках программ выкупа активов PEPP и APP, сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Пара евро/доллар по данным на 16:39 по Москве торгуется на уровне $1,1349 по сравнению с $1,1400 на закрытие предыдущей сессии. Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снижается на 0,33%.