Глава ЕЦБ допустила рост экономики еврозоны в первом квартале

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в первом квартале, скорее всего, выросла, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам апрельского заседания регулятора.

При этом понижательные риски для роста ВВП увеличились, а повышенные перебои в торговле усилили неопределенность перспектив инфляции, подчеркнула она.

"В текущей геополитической обстановке еще важнее, чтобы налогово-бюджетная и структурная политика повышала продуктивность, конкурентоспособность и устойчивость экономики еврозоны", - сказала Лагард.

Обрабатывающая промышленность валютного блока продемонстрировала признаки стабилизации, но реакция рынков на торговую напряженность может оказать давление на спрос, заявила она.

Последствия новых американских пошлин для инфляции в еврозоне пока неясны и прояснятся лишь со временем, однако к июньскому заседанию ЕЦБ полной ясности все равно не будет, отметила глава регулятора.

"Мы не в бесшоковом мире, это точно", - сказала она и порекомендовала "проверить голову" всем собравшимся на пресс-конференции, кто думает иначе. Эти слова были произнесены в контексте обсуждения нейтральной ставки, которая, по мнению Лагард, работает только в бесшоковом мире.

ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. По словам Лагард, это решение было единогласным, а снижение на 50 б.п. не обсуждалось. При этом еще несколько недель назад ряд членов совета управляющих предлагал сделать паузу в снижении ставок, отметила глава регулятора.