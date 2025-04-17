"Русская сталь" прогнозирует рост экспорта стали на 2,5% при падении спроса в России

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация "Русская сталь" ожидает увеличения экспорта стали в 2025 году на 2,5%, заявил президент ассоциации Алексей Сентюрин на форуме "Лом черных и цветных металлов".

"В 2021 году мы отгружали максимальные объемы на экспорт в 31 млн тонн, их пришлось снизить в прошлом году до 20 млн тонн - это минус почти 35%. В этом году, учитывая те месяцы, которые уже прошли, мы надеемся, что экспорт будет сохранять увеличение темпов, поэтому по году, мы думаем, сможем увеличить экспорт на 2,5%", - сказал он.

Президент ассоциации при этом отметил, что внутренний рынок стали "пока не показывает свои положительные тенденции, продолжает снижаться".

По итогам 2025 года "Русская сталь" прогнозирует снижение спроса на металл на внутреннем рынке еще на 6% с учетом тенденций первых четырех месяцев этого года.

В конце января глава "Северстали" Александр Шевелев оценивал снижение потребления стали в стране в 2024 году примерно на 5,7%.

"В целом около 43,7 миллионов тонн стали потребила Российская Федерация в 2024 году, что существенно ниже возможностей металлургов, которые составляют около 70 миллионов тонн", - говорил он.

Ранее на этом же форуме замдиректора департамента металлургии Минпромторга Андрей Савельев сообщил, что, по предварительной оценке ведомства, производство стали в России в I квартале 2025 года сократилось на 1% в годовом измерении.

"Что касается ситуации в металлургии за I квартал, она, очевидно, лучше, чем в III и IV кварталах прошлого года, хоть и идет сейчас спад год к году, - сказал Савельев. - По предварительным оценкам, если смотреть I квартал, это всего лишь минус 1% по выплавке стали. Я напомню, что в I квартал 2024 года у нас было минус 3% к высокой базе 2023-го, то есть это, в целом, рабочие, нормальные показатели (...)"

Он отметил, что в целом выплавка и состояние загрузки металлургических агрегатов сохраняются на довольно высоком уровне.

"Как правило, по основным агрегатам это выше 80%, - сказал чиновник. - Другой вопрос - то, что она осуществляется с намного меньшей маржинальностью, чем металлурги привыкли это делать".

По словам представителя Минпромторга, "состояние в целом отрасли остается стабильным, но напряженным" с учетом снижения спроса в строительном секторе, в других отраслях.