"Северсталь" подтвердила свою оценку падения спроса на сталь в РФ в 2024 году

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Северсталь" подтвердила озвученные в конце прошлого года оценки падения спроса на сталь в РФ в 2024 году – снижение составило 5,7%.

"(...) спрос на сталь, к сожалению, замедляется. По итогам 2024 года мы видим снижение потребления стали примерно на 5,7%. В целом, около 43,7 миллионов тонн стали потребила Российская Федерация в 2024 году, что существенно ниже возможностей металлургов, которые составляют около 70 миллионов тонн. Учитывая эту ситуацию, мы ищем и находим новые возможности для наших клиентов", - сказал генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев в интервью череповецкому телеканалу "Канал 12".

Глава компании также подтвердил рост инвестпрограммы в прошлом году более чем на 60%. Согласно озвученной ранее стратегии, прирост capex в 2024 году должен составить 64% до 119 млрд рублей. В июне компания давала ориентир на 2025 год – 170 млрд рублей, однако в конце года "Северсталь" заявила, что возможна корректировка инвестиционных расходов в 2025 году при сохранении высоких ставок и охлаждении спроса на металл.

Шевелев также сообщил о планах ремонта в этом году доменной печи №4 ("Вологжанка"), что позволит увеличить объем выпуска чугуна, строительства утилизационной установки энергетических газов, напомнил о реализации проекта по строительству комплекса производства окатышей стоимостью 116 млрд рублей.