"Газпром нефть" создаст сеть полигонов для развития технологий добычи "трудной" нефти

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" сформирует в Западной Сибири сеть площадок для создания новых подходов к разработке трудноизвлекаемых запасов нефти, сообщает компания.

"Инновационные площадки будут созданы на Верхнесалымском и Холмогорском участках в ХМАО-Югре. Компания также займется тестированием решений для разработки ачимовских запасов на Ямбургском технологическом полигоне в ЯНАО. (...) Первые в России технологические полигоны были открыты "Газпром нефтью" на Салымском-3 и Пальяновском участках в ХМАО-Югре (в 2021 году - ИФ). Создание трех новых площадок расширяет для компании возможности по развитию передовых инструментов для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в разных геологических и географических условиях", - говорится в сообщении.

Сеть объединит инновационные площадки компаний "Газпромнефть-Салым", "Газпромнефть-Пальян", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Салым Петролеум Девелопмент" и "Газпром добыча Ямбург" (на основе долгосрочного рискового операторского договора). Как сообщалось, лицензии на Верхнесалымский, Холмогорский и Ямбургский ТРИЗ Роснедра выдали недропользователям в середине марта.

Специалисты "Газпром нефти" будут испытывать на новых площадках оборудование для геофизических исследований скважин, бурения и гидроразрыва пласта, а также внедрять отечественные технологии и реагенты для интенсификации добычи, программное обеспечение и математические модели для поиска и разработки ТРИЗ.

"Мы уже нашли подходы к добыче ачимовской нефти на участках в ХМАО-Югре и в Ноябрьском регионе. Следующий этап связан с поиском решений для разработки трудноизвлекаемых запасов на остальной территории Ямало-Ненецкого автономного округа, включая полуостров Ямал. С открытием новых технологических полигонов мы приблизимся к решению этой масштабной задачи, важной как для нашей компании, так и для поддержания добычи в сибирских регионах", - сообщил замначальника департамента по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин.

Технологические полигоны для разработки ТРИЗ как новый вид лицензирования недр были введены весной 2021 года. Этот вид лицензий предполагает создание технологий геологического изучения, разведки и добычи с учетом льгот. В настоящее время в перечень ТРИЗ, на которых могут быть реализованы технологические полигоны, включены: баженовские, абалакские, хадумские и доманиковые продуктивные отложения, сверхвязкая нефть, низкопроницаемые ачимовские пласты, а также залежи нефти кумско-керестинской свиты на Северном Кавказе и отложения палеозоя Западной Сибири.

Лицензиями этого типа также распоряжаются "Роснефть" (две в Самарской области), "Татнефть" (одна в Татарстане), АО "Дельта Технолоджис" (одна в Ставрополье), "Волго-Уральская НК" (две в Самарской области) и контролируемые "ЦГК Холдингом" "Технефтьинвест" (две в ЯНАО) и "Ставропольнефтегаз" (5 в Ставрополье).