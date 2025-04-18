Поиск

"Газпром нефть" создаст сеть полигонов для развития технологий добычи "трудной" нефти

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" сформирует в Западной Сибири сеть площадок для создания новых подходов к разработке трудноизвлекаемых запасов нефти, сообщает компания.

"Инновационные площадки будут созданы на Верхнесалымском и Холмогорском участках в ХМАО-Югре. Компания также займется тестированием решений для разработки ачимовских запасов на Ямбургском технологическом полигоне в ЯНАО. (...) Первые в России технологические полигоны были открыты "Газпром нефтью" на Салымском-3 и Пальяновском участках в ХМАО-Югре (в 2021 году - ИФ). Создание трех новых площадок расширяет для компании возможности по развитию передовых инструментов для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в разных геологических и географических условиях", - говорится в сообщении.

Сеть объединит инновационные площадки компаний "Газпромнефть-Салым", "Газпромнефть-Пальян", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Салым Петролеум Девелопмент" и "Газпром добыча Ямбург" (на основе долгосрочного рискового операторского договора). Как сообщалось, лицензии на Верхнесалымский, Холмогорский и Ямбургский ТРИЗ Роснедра выдали недропользователям в середине марта.

Специалисты "Газпром нефти" будут испытывать на новых площадках оборудование для геофизических исследований скважин, бурения и гидроразрыва пласта, а также внедрять отечественные технологии и реагенты для интенсификации добычи, программное обеспечение и математические модели для поиска и разработки ТРИЗ.

"Мы уже нашли подходы к добыче ачимовской нефти на участках в ХМАО-Югре и в Ноябрьском регионе. Следующий этап связан с поиском решений для разработки трудноизвлекаемых запасов на остальной территории Ямало-Ненецкого автономного округа, включая полуостров Ямал. С открытием новых технологических полигонов мы приблизимся к решению этой масштабной задачи, важной как для нашей компании, так и для поддержания добычи в сибирских регионах", - сообщил замначальника департамента по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин.

Технологические полигоны для разработки ТРИЗ как новый вид лицензирования недр были введены весной 2021 года. Этот вид лицензий предполагает создание технологий геологического изучения, разведки и добычи с учетом льгот. В настоящее время в перечень ТРИЗ, на которых могут быть реализованы технологические полигоны, включены: баженовские, абалакские, хадумские и доманиковые продуктивные отложения, сверхвязкая нефть, низкопроницаемые ачимовские пласты, а также залежи нефти кумско-керестинской свиты на Северном Кавказе и отложения палеозоя Западной Сибири.

Лицензиями этого типа также распоряжаются "Роснефть" (две в Самарской области), "Татнефть" (одна в Татарстане), АО "Дельта Технолоджис" (одна в Ставрополье), "Волго-Уральская НК" (две в Самарской области) и контролируемые "ЦГК Холдингом" "Технефтьинвест" (две в ЯНАО) и "Ставропольнефтегаз" (5 в Ставрополье).

Газпром нефть ХМАО ЯНАО Западная Сибирь Юрий Масалкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Сбербанке отметили снижение активности заемщиков на фоне высокой ставки ЦБ

Ипотека в России

ЦБ РФ сообщил о росте ипотеки в марте на 0,3%

Курс юаня упал ниже 11 рублей впервые с 19 июня 2024 года

Raiffeisen поставил процесс выхода из РФ на паузу в ожидании ясности в геополитике

Raiffeisen поставил процесс выхода из РФ на паузу в ожидании ясности в геополитике

Netflix увеличила чистую прибыль в I квартале на 24%

Netflix увеличила чистую прибыль в I квартале на 24%

Нефть подорожала в четверг и завершила неделю ростом на 5%

Нефть подорожала в четверг и завершила неделю ростом на 5%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%
Инфляция в России

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте

Глава МВФ заявила, что перезагрузка мировой торговой системы проверяет устойчивость экономики

"ЮТэйр" хочет сдать в аренду вертолеты в дружественные страны для возвращения на рынок ООН

Хроники событий
Ипотека в РоссииИпотека в России62 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне81 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе391 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6212 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });