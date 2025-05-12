Глава "Газпром нефти" заявил, что для разработки трудных запасов нужна донастройка налогов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Активизация разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), чему уделено большое внимание в Энергостратегии России до 2050 года, требует донастройки налогового режима в нефтяной отрасли, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

По его словам, даже для поддержания текущих объемов добычи нефтяники вынуждены вовлекать в разработку все более сложные запасы. "На горизонте 2030 года более половины новой добычи в России придется на ТРИЗ. У "Газпром нефти" на ТРИЗ уже сейчас приходится более 60% объемов добычи. Мы умеем эффективно работать со многими разновидностями ТРИЗ. Однако для их дальнейшего широкого вовлечения в разработку требуется соответствующая государственная политика", - сказал он журналистам.

В частности, отметил он, нужна донастройка налогового режима, стимулирующая разработку ТРИЗ:. "В том числе, как я уже неоднократно говорил ранее, отрасль заинтересована в расширении периметра НДД, который показал свою эффективность, позволив запустить много новых проектов и повысить эффективность добычи на выработанных месторождениях".

Дюков также добавил, что нефтяные запасы будут становиться еще сложнее, и спрос на новые технологии в отрасли станет только расти: "Поэтому необходима государственная поддержка по линии технологического развития, чтобы стимулировать компании нефтяной и смежных отраслей заниматься соответствующими НИОКР, опытно-промышленными испытаниями и тиражированием новых технологий. Важна также роль государства как координатора отраслевого заказа на оборудование, химию и материалы, чтобы помочь реализовать принцип масштаба для снижения себестоимости необходимых элементов разработки подобных запасов".

"При этом хотел бы отметить, что государство, стимулируя вовлечение в добычу ТРИЗов, повышает эффективность и традиционной добычи, поскольку новые технологические решения будут активно применяться и на традиционных запасах", - подчеркнул глава "Газпром нефти".

Комментируя содержание новой Энергостратегии до 2050 года, которая была утверждена правительством в апреле, Дюков высказал мнение, что документ содержит комплексный взгляд на развитие всех отраслей энергетики, формулирует ключевые вызовы для каждой из них, определяет текущие и долгосрочные приоритеты.

"В документе комплексно отражена роль энергетики: это не только важный источник доходов для развития экономики страны, но и ключевой заказчик инноваций, технологичной продукции и услуг для промышленности, и основа для развития отношений с дружественными странами. Отдельные разделы стратегии посвящены важным сквозным направлениям - цифровизации и кадровому обеспечению ТЭК. Отрасль становится все более технологичной, поэтому без системного внедрения цифровых решений и обеспечения компаний квалифицированным персоналом амбициозные задачи стратегии выполнить будет сложно", - сказал Дюков.

"Если говорить о долгосрочных планах по добыче нефти на уровне 540 млн тонн в год, то эти планы реалистичны при условии эффективной совместной работы нефтяных компаний, предприятий из смежных отраслей и государства. От нефтяных компаний потребуется активная реализация крупных добычных проектов, в том числе в новых центрах добычи в Арктике, в Восточной Сибири. От смежных отраслей - разработка требуемых для этих проектов технологических решений, поставки качественного российского оборудования. От государства - гибкая налоговая политика, предусматривающая стимулы для ввода в разработку новых классов запасов", - добавил глава "Газпром нефти".

Что касается переработки нефти, то здесь основная задача, по его мнению, завершение масштабной модернизации НПЗ, сохранение стабильность работы всех производственных установок. В том числе обеспечение НПЗ соответствующим сервисом и запасными деталями, что позволит удовлетворять растущий спрос внутри страны на высококачественные нефтепродукты.

Дюков также добавил, что большое внимание в стратегии уделено развитию нефтехимии. "Нефтехимия - это естественное направление развития нефтепереработки. Потребление нефтехимической продукции активно развивается во всех отраслях - от текстильной до аэрокосмической. Поэтому для государства вопрос дальнейшего развития нефтехимических производств является одной из приоритетных задач, что и нашло свое отражение в Энергостратегии", - сказал он.