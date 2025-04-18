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Банк России отметил сокращение средств юрлиц в банках в марте на 2,8%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В марте средства компаний в российских банках сократились на значительные 2,8% (на 1,691 трлн рублей) после слабого прироста в феврале (+0,1%, или +67 млрд рублей), говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

Причиной снижения средств юрлиц в марте стали крупные налоговые выплаты, в том числе НДД за 2024 год в размере 0,5 трлн рублей, отмечает регулятор. Отток произошел в основном в последнюю декаду месяца.

У компаний в марте уменьшились преимущественно рублевые средства (-1,682 млрд рублей, -3,3%), тогда как валютные почти не изменились (-10 млрд рублей, -0,1%).

Объем средств юрлиц в банках на 1 апреля 2025 года составил 58 трлн рублей.

Приток средств населения в банки в марте несколько замедлился - до 0,8% (+0,5 трлн рублей) после роста на 1,9% (+1,1%) в феврале (когда индексировались социальные выплаты и пенсии), что может быть связано с ростом потребительской активности, подчеркивает ЦБ.

Рублевые средства физлиц в марте выросли на 0,8% (+0,4 трлн рублей). Средства на срочных вкладах увеличились на 1,1% (+0,4 трлн рублей), остатки на текущих счетах почти не изменились (-4 млрд рублей, -0,03%). Средства граждан в валюте за месяц немного выросли (+27 млрд рублей, +0,8%).

Прирост средств на счетах эскроу в марте замедлился - они увеличились на 106 млрд рублей (+1,7%) после роста на 2,8% в феврале, что может быть связано с ростом ввода жилья в эксплуатацию. По предварительным данным, в марте раскрыто счетов эскроу на 306 млрд рублей после 200 млрд рублей в феврале.

Объем средств физлиц в банках на 1 апреля достиг 57,9 трлн рублей.

Объем госсредств в банках в марте вырос на значительные 8,8% (+0,9 трлн руб.) - до 11,7 трлн руб., в том числе на 0,6 трлн руб. от Федерального казначейства и на 0,3 трлн руб. от субъектов РФ, в основном из-за крупных налоговых поступлений. При этом репо с казначейством на 0,4 трлн руб. были замещены беззалоговыми депозитами, в результате чего у банков высвободились ликвидные бумаги.

Привлечения от Банка России в марте в абсолютном значении почти не изменились - 3,1 трлн руб. (-0,1 трлн руб., -1,7%), при этом отдельные банки заместили сделки репо (-0,5 трлн руб.) кредитами под залог нерыночных активов (+0,5 трлн руб.).

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