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В Сбербанке доля розничных валютных депозитов сократилась до 4-5%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Доля депозитов физлиц в валюте в Сбербанке сократилась до 4-5%, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

"У нас за три года окончательно произошла девалютизация, пассивов в валюте почти нет. В 2021 году доля пассивов была в районе 18%, сейчас она 4-5%. Мы живем в своем рублевом пространстве: карточки российские, собственные платежные системы - с этой точки зрения у нас полное импортозамещение", - сказал Царёв.

Он отметил, что Сбербанк сохраняет прогноз по росту депозитов физлиц на 2025 год в целом по российской банковской системе в 17-19% (банк планирует расти на уровне сектора).

Сбербанк в I квартале 2025 года увеличил средства физлиц по МСФО на 2% - до 28,3 трлн рублей.

Сбербанк Кирилл Царев
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