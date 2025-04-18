Выставленный на продажу молдавский порт Джурджулешты хочет купить румынская компания

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Румынская госкомпания "Администрация морских портов Констанца" (подчиняется Минтрансу Румынии) начала поиск консультанта для покупки компании ICS Danube Logistic (принадлежит ЕБРР), являющейся мажоритарным владельцем и оператором Международного свободного порта Джурджулешты в Молдавии, сообщает румынское издание economedia.ro.

Администрация объявила торги на право предоставления ей консалтинговых услуг, цена контракта - 2 млн румынских леев ($456 тысяч по текущему курсу - ИФ). В спецификации тендера отмечается сложность сделки и ее стратегическая важность, поэтому требуется подготовка консультантом финансового, налогового, коммерческого, операционного и юридического отчета о комплексной проверке ICS Danube Logistic и оценка стоимости ее активов.

В публикации говорится, что Румыния и ранее планировала покупку порта Джурджулешты, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку озвучил это намерение еще в сентябре 2023 года.

"Администрация морских портов Констанцы" управляет румынскими портами на Черном море.

14 апреля ЕБРР выставил на продажу ключевой для Молдавии порт Джурджулешты. "ЕБРР запустил структурированный процесс слияний и поглощений (M&A) посредством международного тендера для выявления потенциальных стратегических и финансовых инвесторов, которые могут оказать дальнейшую поддержку успешному долгосрочному развитию этого стратегического актива для Молдавии", - говорится в пресс-релизе.

Поиск инвестора осуществляется в координации с правительством Молдавии, в том числе в отношении будущей коммерческой деятельности, а также правовой базы работы порта. Консультантом ЕБРР по продаже порта выступает Райффайзенбанк.

Международный свободный порт Джурджулешты расположен в 133,8 км от Черного моря на левом берегу рек Прут и Дунай в селе Джурджулешты и является единственным портом Молдавии с выходом к Черному морю. Порт образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута, находится в непосредственной близости от молдавской границы с Румынией и Украиной.

В Джурджулештском порту есть нефтяной терминал с парком хранения на 63 тыс. тонн, два зерновых терминала, терминал для прочих грузов и бизнес-парк. Порт обрабатывает более 70% молдавского импорта и экспорта (осуществляемых водным транспортом), обеспечивая поставки различных типов грузов.

Правительство Румынии в конце 2024 года обсуждало меморандум о покупке порта Джурджулешты у ЕБРР. Интерес к покупке порта проявляла также болгарская MBF Port Burgas.

Также сообщалось, что власти Молдавии планируют создание стратегического запаса нефтепродуктов в нефтяном терминале на территории порта.

В настоящее время Международный свободный порт Джурджулешты управляется компанией Danube Logistics SRL, с 2021 года принадлежащей ЕБРР. По данным румынских СМИ, этот порт стал стратегическим транзитным пунктом для поставок зерна с Украины на фоне нарушения работы украинских портов на Черном море.