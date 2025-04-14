ЕБРР выставил на продажу ключевой для Молдавии порт Джурджулешты

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития объявил международный тендер на поиск нового инвестора для ключевого молдавского порта - Международного свободного порта Джурджулешты.

"ЕБРР запустил структурированный процесс слияний и поглощений (M&A) посредством международного тендера для выявления потенциальных стратегических и финансовых инвесторов, которые могут оказать дальнейшую поддержку успешному долгосрочному развитию этого стратегического актива для Молдавии", - говорится в пресс-релизе банка.

Инвестора ищут в полной координации с правительством Молдавии, в том числе в отношении будущей коммерческой деятельности, а также правовой базы работы порта.

ЕБРР также отмечает, что с момента приобретения порта в 2021 году повысил его эффективность, объемы пропускной способности и прибыльность. "ЕБРР последовательно заявлял о своем намерении привлекать авторитетных инвесторов для дальнейшей поддержки и преобразования порта в конкурентоспособный центр региональной и международной торговли", - отмечается в пресс-релизе.

Консультантом ЕБРР по продаже порта выступает Райффайзенбанк.

Порт обрабатывает более 70% молдавского импорта и экспорта (осуществляемых водным транспортом), обеспечивая поставки различных типов грузов. "Его стратегическая роль в регионе возросла, и порт хорошо позиционирован для того, чтобы служить будущему восстановлению Украины", - говорится в пресс-релизе.

Международный свободный порт Джурджулешты расположен в 133,8 км от Черного моря на левом берегу рек Прут и Дунай в селе Джурджулешты и является единственным портом Молдавии с выходом к Черному морю. Порт образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута, находится в непосредственной близости от молдавской границы с Румынией и Украиной.

В Джурджулештском порту есть нефтяной терминал с парком хранения на 63 тыс. тонн, два зерновых терминала, терминал для прочих грузов и бизнес-парк.

Ранее сообщалось, что правительство Румынии в конце прошлого года обсуждало меморандум о покупке порта Джурджулешты у ЕБРР. Интерес к покупке порта проявляла также болгарская MBF Port Burgas.

Также сообщалось, что власти Молдавии планируют создание стратегического запаса нефтепродуктов в нефтяном терминале на территории порта.

В настоящее время Международный свободный порт Джурджулешты управляется компанией Danube Logistics SRL, с 2021 года принадлежащей ЕБРР. По данным румынских СМИ, этот порт стал стратегическим транзитным пунктом для поставок зерна с Украины на фоне нарушения работы украинских портов на Черном море.